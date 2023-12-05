شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير عادية للصداع.. متى يكون التوجه للطبيب ضرورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الصداع من أكثر الأعراض شيوعا ويعانى منه الكثير من الأشخاص على مستوى العالم على فترات مختلفة، ويشكل الصداع النصفى أكثر أنواع الصداع ألماً من بين أنواع الأخرى.

وفقا لموقع " healthsite"، القلق من الصداع يكون عندما يحدث بشكل متكرر، خاصة إذا كان مصحوبًا بالقيء ويؤثر على الجسم، إذا استمرت الأعراض لفترة أطول من المعتاد أو لم تتحسن مع الراحة أو مسكنات الألم الأساسية، فهذا أمر يستدعى القلق.

5 علامات للصداع تتطلب عناية طبية

يمكن أن يكون الصداع حميدًا، إلا أن هناك علامات معينة تتطلب اهتمامًا فوريًا مثل:

1. بداية جديدة للصداع على غير العادة.

2. الصداع تسبب في تغير في شخصيتك أو موقع الصداع لم يكن موجوداً مسبقا.

3. الصداع يحدث بسبب المجهود البدني.

4. الصداع الذى يحدث أثناء الحمل.

5. الصداع المصاحب للحمى.

6. يرتبط الصداع بعلامات عصبية مثل التغيرات في مظهر الوجه أو تدلي الجفون.

من يحتاج إلى رعاية طبية لعلاج الصداع

يحتاج أي شخص يعاني من صداع مفاجئ وشديد إلى رعاية طبية دقيقة، ولكن تشمل الفئات التالية مراقبة مكثفة:

النساء الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم

ما بعد الولادة (الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة)

بعد إصابات الرأس