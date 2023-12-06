شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد الزيوت العطرية في علاج الأرق وألم الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثيرون يشعرون بالراحة النفسية وتتحسن صحتهم النفسية ويهدأ ألم الجسم، ويستطيعون النوم الجيد، عند استنشاق زيوت عطرية معينة، وذلك وفقا لما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

أوضح التقرير، أن الزيوت العطرية لها دور كبير في تعزيز الصحة النفسية والعقلية، والسبب العلمي لهذا يرجع إلى ارتباط حاسة الشم بعقلنا الباطن وذاكرتنا منذ الصغر والطفولة، وعند استنشاق مثل هذه الروائح نشعر بالراحة النفسية، فهذا النوع من العلاجات يقلل الإصابة بالأرق، وأيضا يسكن ألم الجسم.

وقدم التقرير، العديد من الفوائد الصحية للعلاج بالزيوت العطرية، ومنها:- تخفيف الآلام

لديها قدرة على تخفيف الألم، ولذا يمكنك استنشاق هذه الأنواع من الزيوت، مثل زيت اللافندر والنعناع.

- يحسن نوعية النوم

ارتبط العلاج العطري بتحسين النوم، وتشتهر الزيوت الأساسية مثل البابونج بتأثيرها المهدئ، مما يعزز بيئة النوم، والحد من الإصابة بالأرق بالإضافة إلى زيادة فرص الشفاء .

- الصحة النفسية

يمكن للزيوت الأساسية مثل الحمضيات أن تحسن المزاج وتقلل من مستويات التوتر والقلق، عندما يتعافى الأشخاص من المرض، تعد إدارة الإجهاد أمرًا حيويًا، لأن الإجهاد المفرط يمكن أن يعيق آليات الشفاء في الجسم، يوفر العلاج بالروائح طريقة طبيعية وشاملة لمعالجة الجوانب الجسدية والعقلية للتعافي.