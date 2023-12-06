شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الضغط النفسى؟ فيتامينات هتساعدك فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضغوط الحياة اليومية، بالإضافة إلى تقليل القيمة الغذائية لبعض الأطعمة وفقدان عناصرها، والإجهاد، أسباب تزيد من فرص إصابتك بالضغط النفسي.

العوامل السابق ذكرها لها دور كبير في تعطيل وظائف المخ، بالإضافة إلي إمكانية نقصان بعض الفيتامينات الرئيسية كفيتامين ب1 وب2 وب3، فهذا النقص يتسبب في التعب العقلي والنفسي، وبالتالي تزيد من أعراض الضغط النفسي، ولذا قدم موقع hindustantimes أبرز النصائح للتغلب علي هذا الأمر، ومنها:

-جدد خلايا مخك عن طريق التحرر من الضغوط النفسية، والإرهاق العقلي.

-يعد تغيير بسيط في نظامك الغذائي هو المفتاح الأساسي للتخلص من الضغط النفسي.

-التنزه اليومي عن طريق ممارسة رياضة المشي في الهواء تعد من أهم النصائح.

أبرز الفيتامينات والأطعمة التي يحتاجها الشخص الذي يعاني من ضغطا نفسيا:-فيتامين ب1:

يمكن أن يظهر نقص هذا الفيتامين في أعراض مثل التعب وتلف الأعصاب وحتى مشاكل القلب، وللتغلب على هذا يمكنك تناول البازلاء والكاجو والحليب والفستق في نظامك الغذائي.

-فيتامين ب2:

نقص هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء يمكن أن يسبب التعب، وتورم الحلق، وعدم وضوح الرؤية، والاكتئاب، وتشقق جلدك، والتهاب الجلد حول الفم. للتغلب على هذا النقص، يمكنك إضافة الشعير والفول السوداني والحليب وعين الجمل إلى النظام الغذائي.

-فيتامين ب3:

يساهم هذا الفيتامين في تعزيز وظائف الدماغ ، ويساعد في عملية التمثيل الغذائي ويقلل من التعب، والأطعمة الغنية به الأرز والشعير والحمص والموز واللوز والتمر .