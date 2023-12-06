شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحب يسبب زيادة الوزن.. واستشارى: هرمونات السعادة تشعرك بالجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط المشاعر السعيدة أو الحزينة غالبا بعادات الأكل، سواء الشره في تناول الطعام أو الامتناع عنه، وكشفت دراسة أجراها باحثون في قسم علم النفس بجامعة ساوثرن ميثوديست في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية نشرت فى موقع " onlymyhealth" ، أنه عندما تقع في الحب للمرة الأولى، يخضع دماغك لتحول كيميائي ويطلق ناقلات عصبية مثل الدوبامين والأوكسيتوسين مما يخلق مشاعر السعادة والارتباط، ومع ذلك، مع مرور الوقت، تبدأ هذه المواد الكيميائية في التلاشي ويدخل الأشخاص في منطقة مريحة في علاقاتهم، وهو ما قد يجعلك تتجاهل أمر الحفاظ على وزنك وعدم مراقبة ما تتناوله فى طعام.

وتعليقا على الدراسة أوضحت الدكتورة مفيدة الشلقانى استشاري التغذية الاكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، أنه عندما تكون هناك راحة في العلاقات قد تعمل على زيادة الوزن، بسبب الانشغال طوال الوقت مع شريك حياتك، حيث تعمل هرمونات السعادة على جعلك تشعر بالجوع المستمر، وهو ما قد يدفعك لتناول الكثير من الطعام دون أن تدرى.

وأضافت استشارى التغذية في تصريح لـ " الخليج 365"، أنه فى المقابل فإن الوقوع في علاقة سامة، قد يؤدي إلى تجاهل الاعتناء بنفسك بسبب الشعور المستمر بالحزن أو الغضب.

ويمكن اتباع عدد من النصائح للحفاظ على وزنك بطريقة صحية من خلال الالتزام بممارسة الرياضة أبسطها المشى 30 دقيقة يوميا، مع مراقبة نوعيات طعامك واختيار الأطعمة الصحية والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة، واتخاذ خيارات واعية للحفاظ على نمط حياة صحي.