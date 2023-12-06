استشاري في الغدد الصماء والسكري: المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور “أحمد العمري”، أن المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الضغوطات التي يواجهها الشخص في العمل أو في المنزل، تسبب زيادة الكورتيزون، إضافة إلى أنها ترفع السكر بالدم ومقاومة الأنسولين.

وأوضح أن زيادة الوزن عن الحد المسموح به يسبب مشاكل صحية ونفسية خطيرة، وهو ما يستلزم وعيا من المجتمع تجاه أضرار تناول السكريات التي تسبب هذه الزيادة.

ونصح جميع المواطنين بضرورة التقليل من السكريات قدر الإمكان، مع الابتعاد عن أي مكان يسبب ضغطا نفسيا أو جسديا.