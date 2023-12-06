شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا حال الإصابة بالبرد؟ اعرف رأى الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية، ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، إنه لا يُفضل الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية أثناء الإصابة بنزلة برد أو أنفلونزا، والأفضل الحصول عليه عندما تتعافى تماما ويصبح جسمك أكثر قوة ومناعتك أفضل.

وأوضح، في تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه إذا فاتك تطعيم الأنفلونزا الموسمية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر يجب الحصول عليه في أقرب وقت حالياً، وذلك لأن الحصول على التطعيم متأخراً أفضل من عدم الحصول عليه مطلقا.

وأوضح أن لقاح الأنفلونزا سنوياً يحمى من الإصابة بالأنفلونزا بنسبة 70% أو أكثر خاصة أنه يتناسب مع سلالات فيروس الأنفلونزا التي تتغير كل عام، مضيفاً أن اللقاح يساعد فى تقليل شدة الأعراض والمضاعفات في حال أصبت بالعدوى.

وبحسب موقع جريدة "نيويورك تايمز" يمتد موسم الأنفلونزا من أكتوبر إلى مايو، وتصل ذروته عادة في فبراير، كما أن الحصول على التطعيم في أي وقت خلال الموسم يمكن أن يمنعك من الإصابة بالمرض.ويستغرق الأمر حوالي أسبوعين بعد التطعيم حتى يتمكن جهازك المناعي من إنتاج ما يكفي من الأجسام المضادة للحماية من الأنفلونزا.

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و8 سنوات والذين يتم تطعيمهم لأول مرة إلى جرعتين، بفاصل شهر تقريبًا، للحصول على الحماية الكاملة للأجسام المضادة.

جدير بالذكر أن لقاحات الأنفلونزا مصممة للحماية من أربع سلالات مختلفة من الأنفلونزا يتوقع العلماء أن تكون مهيمنة في كل موسم.