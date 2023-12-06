شكرا لقرائتكم خبر عن مش شطارة.. الإسراف فى رياضة حمل الأثقال يعرضك لهذه المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإسراف في أي شيء، يقلبه إلى الضد، فممارسة الرياضة والتمرينات بشكل محترف أحد أهم الممارسات الصحية التي يمكن الاعتماد عليها لتؤثر على صحتك بالإيجاب، وتعزز من مناعتك وسلامتك، وتغير من شخصيتك وتساعد على الحفاظ على سلامك النفسى والصحى.

وحذر تقرير نشر في موقع gomberamd من الإسراف في رفع الأثقال، والتركيز على زيادة معدل التمرينات خلال اليوم، وذلك لأنها تؤثر سلبا على المفاصل والتحميل الزائد على العضلات، كما أنه يؤثر على التوازن بشكل عام، وتدريجيا قد يتسبب في آلام مبرحة في مفاصل الجسم خاصة الساقين، ولذا يجب الاتزان والتوازن فى ممارسة الرياضة بشكل عام، وكل الرياضات التي تتضمن حمل الأثقال ورفعها بشكل خاص.

فلا يمكن أن يختلف أحد على أهمية الرياضة هذا ما أكده تقرير نشر في موقع Insider ولكن هناك أعراض تؤكد على أن الاسراف في ممارسة الرياضة خاصة رياضة حمل الأثقال، قد تحمل أضرارا صحية على الجسم، فقد يدمن الرياضيون التحميل الزائد والممارسة الزائدة لحمل الأثقال ويظهر ذلك على شكل صعوبة في الحركة بعد التمرينات المستمرة والمجهدة، ويعانى الجسم من الاجهاد العالى، فضلا عن حدوث اضطراب ظاهر في معدل ضغط الدم، كذلك فإن نبضات القلب تبدأ أيضا في الاضطراب، ويحمل ذلك مخاطر صحية عديدة قد تباغت الرياضى فجأة.

وتابع التقرير محذرا من إسراف الرياضيين في حمل الأثقال، مؤكدا على أنها سبب في الاجهاد العقلى الشديد ويصبح الرياضى مستنفذا ولا يمكنه التفكير والتركيز باقى اليوم ومزاولة مهامه اليومية العادية خارج الصالات الرياضية، ويصبح منهكا جسمانيا مما يجعله غير قادر على تحمل الجهد في الحياة والأعمال اليومية.