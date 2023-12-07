8 أعراض للنوبات القلبية احذري تجاهلها قبل فوات لآوان

بيروت - نادين محمد - تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب. ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات، وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

يمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم، وقد يؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.

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أسباب النوبات القلبية

يسبب مرض الشريان التاجي معظم النوبات القلبية فقد يوجد انسداد في شريان واحد ، أو أكثر من شرايين القلب وعادةً ما يحدث هذا بسبب ترسّبات تحتوي على الكوليسترول، تُسمى اللويحات، وقد تسبب ضيق الشرايين، مما يقلل تدفق الدم إلى القلب.

وقد تحدث النوبة القلبية بسبب حدوث انسداد كامل أو جزئي في أحد شرايين القلب (الشريان التاجي).

الترسبات الدهنية

على الجانب الآخر يطلق على النوبة القلبية أيضاً اسم احتشاء عضلة القلب، وقد تحتاج إلى العلاج الفوري للنوبة القلبية لتجنب الوفاة.

أعراض النوبة القلبية

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تتفاوت أعراض النوبة القلبية في بعض الأشخاص، وتكون أعراضها خفيفة. بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض، وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ما يلي:

ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع.

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان، وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

العرق البارد.

الإرهاق.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.

غثيان

ضيق النفَس.



قد تشعر النساء بأعراض غير نمطية مثل ألم بسيط أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر، ويكون أحيانًا توقف القلب المفاجئ أول عارض من أعراض النوبة القلبية.

تحدث بعض النوبات القلبية فجأة، ولكن تظهر لدى العديد من الأشخاص أعراض ومؤشرات تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أيام أو أسابيع. قد يكون الشعور المستمر بألم الصدر أو انضغاطه (الذبحة الصدرية)، الذي لا يختفي مع أخذ قسط من الراحة علامةً تحذيرية مبكرة. وتنتج الذبحة الصدرية عن الانخفاض المؤقت في تدفق الدم إلى القلب.

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متى تزورين الطبيب؟

اطلبي المساعدة فورًا إذا اعتقدت أنك مصابة بنوبة قلبية ويمكنك أخذ الأسبرين، فقد يقلل أخذ الأسبرين أثناء النوبة القلبية من تضرر القلب، ويمنع تخثر الدم وانسداد الشرايين .

ما يجب فعله إذا رأيت شخصاً مصاباً بنوبة قلبية

إذا كنت غير مدربة على الإنعاش القلبي الرئوي، فعليك إجراء الإنعاش القلبي الرئوي باستعمال اليدين فقط، أي ادفعي صدر الشخص بقوة وسرعة بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة، وإذا كنت مدربة ً على الإنعاش القلبي الرئوي بطريقة سليمة، فابدئي بتوجيه 30 ضغطة على الصدر قبل إعطاء نَفَسَيْ الإنقاذ.

المصدر:هيلث لاين