6 مشكلات صحية تسبب تساقط شعر الحواجب.. اعرف طرق الوقاية والعلاج

القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من تساقط شعر الحواجب؟ خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأسباب، وفقا لموقع healthshots.. ما هي أسباب تساقط شعر الحواجب؟

يقول طبيب الأمراض الجلدية جيتيكا سانوديا بياني، إن التعرض لتساقط شعر الحواجب يكون اضطراب كليا أو جزئيا للجسم، ومن أسبابه التالي: