شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشكلات صحية تسبب تساقط شعر الحواجب.. اعرف طرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من تساقط شعر الحواجب؟ خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأسباب، وفقا لموقع healthshots.. ما هي أسباب تساقط شعر الحواجب؟
يقول طبيب الأمراض الجلدية جيتيكا سانوديا بياني، إن التعرض لتساقط شعر الحواجب يكون اضطراب كليا أو جزئيا للجسم، ومن أسبابه التالي:
-الحالات الوراثية.
- الإجهاد.
- القلق.
- نقص التغذية.
- الأمراض الجلدية كالثعلبة.
ما هي طريقة علاج تساقط شعر الحواجب؟
في بداية الأمر يجب الذهاب لطبيب جلدية لمعرفة السبب، وتخطيط العلاج الجيد.
وقدم التقرير أبرز طرق العلاجات المختلفة، ومنها:-الوخز بالإبريعزز الدورة الدموية في الشعر. - زيت الخروعمن خلال التأثير على هرمونات معينة، قد ينشط بصيلات الشعر عند وضع زيت الخروع، ولذا يمكنك وضع القليل منه على حاجبيك بمساعدة قطعة قطن، والهدف الحصول على حواجب أكثر كثافة. -بعض الأطعمةيمكنك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي تساعد علي تقوية شعر الحاجب، ومن هذه الأطعمة الفواكه والخضراوات. -تناول الأطعمة الخالية من الدهونتناول البروتين الخالي من الدهون يعد من الحيل الجيدة. -ابعد عن التوتريمكنك القيام باليوجا أو تمارين التأمل، للتخلص من الوتر والقلق ويساعدك على الإسترخاء.
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