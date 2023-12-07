شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. نظام غذائى لو بتعانى من ارتفاع هرمون البرولاكتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حلمي علي استشاري النساء والتوليد في كلية طب أسيوط، إن هرمون الحليب أو البرولاكتين أحد الهرمونات التي يتم إفرازها من الغدة النخامية، وهو يعمل علي إنتاج الحليب في الثدي، وعند الإصابة بارتفاع نسبته يجب الخضوع لنظام غذائي محدد يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته.

وأشار استشاري النساء والتوليد، إلي أنه خلال فترة الحمل والرضاعة يرتفع هرمون الحليب، وهذا الأمر يعد طبيعيا لأنه بعد مرور هذه الفترة يرجع مرة أخرى لنسبته الطبيعية، ولكن في حالة وجود ورم في الغدة النخامية أو قصور الغدة الدرقية وأمراض الكلي والكبد، فهذه من الأمور المسببة لارتفاع نسبته ويطلق عليها أسباب مرضية.

وقدم الطبيب النظام الغذائي الصحي والجيد لمريضات ارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين والذي يساهم في تنظيم نسبته، ومنها:





-الأطعمة الغنية بفيتامين بيساعد علي تنظيم إنتاج هرمون البرولاكتين، ولذا عليك تناول الحبوب الكاملة، والموز، والأسماك، والحليب، فجميعها أطعمة مهمة لصحتك ومفيدة في السيطرة علي هرمون البرولاكتين. -الأطعمة التي تحتوي على الزنكالزنك يساهم بشكل كبير في تنظيم هرمون البرولاكتين، يمكنك تناول البقوليات والخضراوات، والحبوب الكاملة. -السلطة الخضراءتساهم في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذا فهي خيار غذائي رائع لتنظيم نسبة الهرمونات في الجسم. -الفواكهغنية بقيمة غذائية رائعة يحتاجها الجسم، وأيضا تعمل علي تنظيم الهرمونات.

وحث استشاري النساء والتوليد، على ضرورة تجنب المشروبات الغنية بالكافيين، والأطعمة السريعة وعالية الدهون، لأنها تزيد من فرص تعرضك للإصابة بارتفاع هرمون البرولاكتين.