شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أخطاء تجنبها عند تكون مصابا بالحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السخونة من أكثر الأعراض المزعجة التي تصاحب المريض سواء كان صغيرا أو كبيرا، بسبب ما قد تشعر به من ألم وتعب بكامل جسمك، ويحتاج الجسم لوقت كافى للتعافى والتغلب على العدوى عندما تكون مصابا بالحمى.

ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، فإنه على الرغم من الوقت الذى يحتاجه جسمك للتعافى من الحمى، إلا أن البعض قد يلجأ إلى نصائح لتسريع عملية التعافى من الحمى سريعا، ولكن في الحقيقة تمثل أخطاء كبيرة.

الخطأ الأول هو تناول وجبة كبيرة

هناك نوع من المعادن الثقيلة أو السموم أو النفايات غير المهضومة محاصرة في جسمك، وقد قام جسمك برفع درجة حرارته عمداً من أجل إطلاق السموم عبر المسام على شكل عرق أو عن طريق البول، وهنا لا يكون الجسم قادر على تناول الطعام بشكل كبير ولكن ينصح يتناول الحساء ووجبة خفيفة مع شرب السوائل الدافئة فقط.

وبالنسبة للأطفال يمكن إطعامهم شوربة الخضار الدافئ طوال اليوم، إلى جانب الكثير من السوائل، بحيث يكون لديهم "زيارات متكررة إلى الحمام للتخلص من السموم".

الخطأ الثانى تناول العسل أثناء الحمى

عندما تصاب بالحمى، يتحول العسل إلى مادة سامة داخل جسم الإنسان بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، يجب تناول العسل فقط عندما تكون درجة حرارة جسمك طبيعية."

الخطأ الثالث الجلوس أمام تيارات الهواء الباردة

"الهدف من الحمى محاربة العدوى والتخلص من السموم"، بمجرد أن تتعرق، سوف تتخلص من أعراض الحمى، لا تتناول المضادات الحيوية ومثبطات المناعة، فهذا سيدمر جهاز المناعة؛ فهو يتبع نهج الأعراض ولا يعالج السبب الجذري، وتجنب الجلوي أمام تيارات الهواء الباردة لإعطاء الوقت لجسمك للتخلص من السموم.