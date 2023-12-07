شكرا لقرائتكم خبر عن الأملاح المعدنية تحمى الجهاز التنفسى.. كيف تحصل عليها من طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

من خياراتك فى الطعام، تتحدد قوة جسمك وبناؤه وعضلاته وسلامته، وهناك المئات من الأطعمة، ولكن يتوقف الأمر على قدرة الشخص على الاختيار الجيد الصحى والمفيد، فى هذا الإطار قالت الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية بمعهد التغذية، ورئيس الجمعية المصرية للتغذية، إن النظام التغذوى للإنسان يجب أن يحتوى على الأملاح المعدنية، فهى عنصر لا يمكن إغفاله أو إهماله فى النظام الغذائى، فإهمالها يحمل الكثير من المخاطر الصحية، منها إصابة الجسم بالميكروبات بسهولة، فضلا عن اضطراب عمليات الجسم والهضم بشكل كبير.

وتابعت استشارى التغذية أن الأملاح المعدنية والفيتامينات هامة للغاية لتدعيم الجسم، وحماية الجهاز التنفسى من العدوى والمشكلات الصحية، ونفاذ الميكروبات للجسم، وهو ما يدعم الصحة ودفاعات الجسم ضد انتقال العدوى، لذا يجب الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالاملاح المعدنية.

ومن أهم الأطعمة الغنية بالاملاح المعدنية وفقا لتقرير نشر فى موقع my vitamins المشمش المجفف الصحى والمفيد دون إسراف فى تناوله، فضلا عن اللحوم الحمراء باستهلاك معتدل لها، كذا الاهتمام بتناول الشيكولاتة الدارك منزوعة السكر، كما أن منتجات الألبان جميعها مفيدة فى بناء الجسم، فضلا عن بعض المكسرات والتى من أهمها البندق، العدس والموز والبطاطس أيضا من أهم الخيارات الغذائية التى يمكن الاعتماد عليها فى هذا الصدد.

من افصل الأطعمة الصحية أيضا التى تحتوى على الأملاح المعدنيه وفقا للتقرير، الأسماك وبخاصة التونة والسلمون أفضل أنواع السمك الصحية، الغنية بالاوميجا ايضا، كما أن الافوكادو من الخيارات الصحية جدا لانه يحتوى على دهون يحتاجها الجسم، دهون غير ضارة فتمد الجسم بحصته التى يحتاجها دون الاضرار به.