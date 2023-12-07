شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح الفرق بين حساسية الألبان واللاكتوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد أشكال وأنواع الإصابة بالحساسية خاصة فيما يتعلق بنوعيات معينة من الطعام، منها حساسية القمح والحليب و البيض، ولكن قد يختلط الأمر على بعض الأشخاص المصابين بحساسية الألبان وبين عدم تحمل اللاكتوز.

أوضح الدكتور أسامة عبد اللطيف استشارى حساسية الصدر والمناعة جامعة عين شمس، أن هناك فرق بين حساسية الألبان وعدم تحمل اللاكتوز، عدم تحمل اللاكتوز يحدث بسبب عدم وجود ما يكفي من إنزيم اللاكتاز، وهو أنزيم ضروري لتكسير اللاكتوز والسكر الموجود في الحليب ومنتجات الألبان، بينما حساسية الألبان هي رد فعل تحسسي تجاه البروتين الموجود في الحليب.

وأشار استشارى الحساسية والمناعة، أن الأشخاص المصابون بعدم تحمل اللاكتوز لا يستطيعون هضم السكر ( المعروف بمادة اللاكتوز) الموجود في الحليب بشكل كامل، وبسبب هذا قد يصابوا بمشاكل في المعدة تشمل الشعور بالانتفاخ والإسهال والغازات، موضحا أن إنتاج الأمعاء لكمية قليلة جدا من أنزيم اللاكتاز هو المسؤول عند حدوث هذه الحالة المرضية.

وفقا لموقع " everydayhealth"، فأن عدم تحمل اللاكتوز يمكن أن يكون وراثيًا، أو قد يكون ناجمًا عن تلف الأمعاء الدقيقة بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، يمكن عادة التمييز بين عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الحليب من خلال ظهور أعراض أقل حدة وتاريخ الشخص المصاب بمشاكل مع منتجات الألبان، لكن في بعض الأحيان لا يتمكن الأطباء من التمييز بين الاثنين على الفور، إلا بعد الفحص الجيد ومراجعة تاريخك الغذائي مع الاختبارات اللازمة التي تساعد على التشخيص، أبزرها اختبار الحساسية.