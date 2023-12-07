صحة ورشاقة

استشاري في أمراض القلب: التدخين يعد سببا رئيسيا من أسباب الإصابة بجلطات القلب.. وننصح بضرورة الإقلاع عنه حفاظا على سلامة القلب

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور “خالد النمر”، أن التدخين يعد سببا رئيسيا من أسباب الإصابة بجلطات القلب.

وأضاف خلال مقطع مصور نشره عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس”، أن التدخين يعمل على التضييق الخانق على “دعمات القلب”، ما يتسبب في الإصابة بالجلطة الفورية.

ونصح جميع المصابين بجلطات القلب بسرعة الإقلاع الفوري عن التدخين، لئلا يتسبب في الإصابة مرة أخرى بجلطات القلب.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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