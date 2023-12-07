استشاري في أمراض القلب: التدخين يعد سببا رئيسيا من أسباب الإصابة بجلطات القلب.. وننصح بضرورة الإقلاع عنه حفاظا على سلامة القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور “خالد النمر”، أن التدخين يعد سببا رئيسيا من أسباب الإصابة بجلطات القلب.

وأضاف خلال مقطع مصور نشره عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس”، أن التدخين يعمل على التضييق الخانق على “دعمات القلب”، ما يتسبب في الإصابة بالجلطة الفورية.

ونصح جميع المصابين بجلطات القلب بسرعة الإقلاع الفوري عن التدخين، لئلا يتسبب في الإصابة مرة أخرى بجلطات القلب.