بيروت - نادين محمد - تنتج الأطعمة التي تحتوي على الزنجبيل العديد من التأثيرات الأيضية، التي تحارب السمنة وخسارة الوزن، فهو يحفز الشعور بالشبع، ويحرق السعرات الحرارية والدهون، لذا فإن الزنجبيل من أهم التوابل التي تعمل على التنحيف وخسارة الوزن.

هناك العديد من الوصفات التي تحتوي على الزنجبيل وتساعد على التخسيس ، فتعرفي إلى أفضل وصفات الزنجبيل لحرق دهون البطن في حصاد 2023 .

كريم الزنجبيل لنحت البطن

الصورة من FREEPIK

المكونات:

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق من الزنجبيل الطازج المبشور.

3 ملاعق كبيرة من كريم جليسوليد.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقتان من خل التفاح.

طريقة التحضير:



أحضري وعاءً مناسبًا، وضعي الزنجبيل في الماء.

اتركي الزنجبيل والماء على النار.

انتظري الخليط حتى تمام الغليان.

اتركي المزيج حتى يبرد وقومي بتصفيته.

أضيفي خل التفاح، وماء ورد، وزيت اللوز، وكريم جليسوليد واخلطيها جيداً؛ حتي تحصلي على خليط متماسك.

ادهني منطقة الذراعين بالخليط، مع التدليك في حركات دائرية.

اتركي الخليط لمدة ساعتين.

اغسلي المنطقة بالماء الفاتر.

احرصي على استخدام وصفة الزنجبيل يوميًا، وستلاحظين الفرق بعد 10 أيام.

عصير الزنجبيل لتذويب دهون الكرش

الصورة عن موقع Freepik



تعتبر مكونات هذا الشراب مفيدة جداً، ولا سيما في حال أردت خسارة وزنك الزائد.

طريقة التحضير:

أضيفي 10 أوراق من النعناع إلى كوب من الماء وضعي المزيج على النار إلى أن يغلي ثمّ دعيه يرتاح لنحو 5 دقائق. احتفظي بالخلاصة.

أعصري حبة واحدة من الحامض وابشري قشرها لتضيفيه في ما بعد إلى الشراب.

أبشري حبة متوسطة الحجم من الخيار واخفقيها بواسطة الخلاط ثمّ امزجي المخفوق مع عصير الحامض وخلاصة النعناع.

اضيفي إلى المزيج ليتراً من الماء، ملعقتي طعام من الزنجبيل المطحون، 3 قطع من برش الحامض وورقة صغيرة من النعناع.

اتركي المزيج يرتاح لنحو ساعتين في الثلاجة.

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كيف تتناولينه؟

يمكنك تناول هذا الشراب متى شئت على امتداد النهار. لكن من الأفضل أن تفعلي ذلك بعد تناولك وجباتك اليومية الثلاث الأساسية. واحرصي على أن يتزامن ذلك مع اتباعك نظاماً غذائياً خالياً من الدهون الضارة وأن تقومي ببعض التمارين.

مكونات مفيدة

الحامض: يحتوي على حمض الأسكوربيك الذي يعزز عملية الهضم. كما أنه يسهل امتصاص جسمك للمغذيات المفيدة. كذلك فإن احتواءه على البيبسين يتيح لك الاستفادة من البروتينات من خلال حرق الدهون، فضلاً عن أنه يمنحك الشعور بالشبع.

يحتوي على حمض الأسكوربيك الذي يعزز عملية الهضم. كما أنه يسهل امتصاص جسمك للمغذيات المفيدة. كذلك فإن احتواءه على البيبسين يتيح لك الاستفادة من البروتينات من خلال حرق الدهون، فضلاً عن أنه يمنحك الشعور بالشبع. الزنجبيل : هل يمكن خسارة الوزن من خلال تناول مشروب يحتوي على الزنجبيل؟ بالطبع، نعم. فهو يحتوي على الجنجرول أو المكوّن الذي يعزز عمل أمعائك ومعدتك ويحول دون تكوّن الغازات فيها ويخلصها من الدهون.

: هل يمكن خسارة الوزن من خلال تناول مشروب يحتوي على الزنجبيل؟ بالطبع، نعم. فهو يحتوي على الجنجرول أو المكوّن الذي يعزز عمل أمعائك ومعدتك ويحول دون تكوّن الغازات فيها ويخلصها من الدهون. النعناع : هو من أفضل النباتات الطبيعية التي تحفز عملية الهضم لديك. وهو يحول دون تكوّن الغازات في أمعائك ودون ارتفاع مستوى الحموضة في معدتك ويحثّ جسمك على امتصاص المغذيات ويكافح الالتهابات في حال حدوثها لديك ويهدئ شعورك بالغثيان.

: هو من أفضل النباتات الطبيعية التي تحفز عملية الهضم لديك. وهو يحول دون تكوّن الغازات في أمعائك ودون ارتفاع مستوى الحموضة في معدتك ويحثّ جسمك على امتصاص المغذيات ويكافح الالتهابات في حال حدوثها لديك ويهدئ شعورك بالغثيان. الخيار: هو طعام خفيف، مسهّل للهضم ومدر للبول كما أنّه يخلص جسمك من السموم ويكافح مشكلتي التهاب المثانة والتهاب الكلى المسببتين لانتفاخ البطن.

وصفات الزنجبيل للتخلص من الوزن الزائد

الصورة عن موقع Freepik

تمّ تحضيرهذه الوصفات مع مراعاة عدم استخدامه من قبل الأمهات الحوامل أو المرضعات اللواتي يقمن بإرضاع أطفالهن، إلا تحت إشراف الطبيب المعالج، لضمان السلامة والأمان.

عمل شاي بالزنجبيل وشربه مرتين في اليوم، لزيادة حرق الطعام في الجهاز الهضمي.

بشر الزنجبيل ووضعه في زيت زيتون، ثم يوضع على النار حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم يترك ليبرد وبعدها تقوم بتصفيته، وأخذ زيته هذا ووضعه أربع مرات في الأسبوع على المناطق المراد تنحيفها.

إضافة مبشور الزنجبيل إلى بعض أنواع السلطات؛ حيث يتم خلطه مع السلطة.

.مضغ قطع من الزنجبيل الطازج قبل تناول الوجبات الأساسية بربع ساعة.

اخلطي مبشور الزنجبيل وضعي عليه الملح، ثم قومي بخلطهما جيداً، ثم ضعي عليه بعضاً من عصير الليمون، وتخلط الثلاثة جيداً، ثم قومي بتشكيله على هيئة أقراص، ثم يتم أخذ كل قرص أو قرصين قبل وجبة أي طعام، إذ يعمل على تقليل الشهية وزيادة عمليات الهضم، وبالتالي نقصان في الوزن.

بإمكانك عمل خلطة من العسل والزنجبيل عن طريق أخذ مقادير متساوية من الاثنين وخلطهما جيداً، ثم تناولي جزءاً من هذا الخليط بمعدل 3 مرات في اليوم، مما يسهل تنحيف الوزن بدرجة كبيرة.

بعدما تابعتِ أفضل وصفات الزنجبيل لحرق دهون البطن في حصاد 2023، ما رأيك التعرف أيضا على فوائد الزنجبيل للبشرة وأفضل الوصفات المجربة