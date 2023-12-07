شكرا لقرائتكم خبر عن الاهتمام ضرورة.. أعراض الاضطرابات المزاجية عند كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كبار السن هم الفئة الأكثر حساسية، ومع تقدمهم فى العمر قد يصيبهم بعضا من الاضطرابات النفسية والأعراض المرضية الخاصة، فتبدأ اجسادهم فى الوصول إلى مراحل الشيخوخة، فضلا عن مزاجهم المتقلب أو شعور بعضهم بحالة نفسية غير مستقرة.

وأكد تقرير نشر فى موقعblue moon senior counseling، أن الحالة النفسية غير المستقرة لكبار السن، وعصبيتهم الزائدة أو هدوئهم وانعزالهم الزائد لا يفسره من حولهم على أنها مشكلة نفسية أو مرضية، ولكن قد يعانى بالفعل كبير السن من أعراض مزعجة تنبئ بإصابته بمشكلات واضطرابات نفسية كثيرة.

وأوضح التقرير أن كبير السن الذى يعانى مشكلة أو اضطراب نفسى، تجده حزينا غير راض على التجمعات العائلية والمجتمعية، ولا يحب التحرك كثيرا، فالخوف والرهبة والقلق غير المبرر أحد أهم أنواع المشكلات النفسية التى يعانى منها كبير السن، يتمثل فى صور اجتماعية ظاهرة كالإصابة بالرهاب الشديد، فضلا عن الإفراط فى الشعور بالقلق المرضى، كذلك قد يعانى بعض كبار السن من الوسواس وهو ما يزعجهم ويسبب لهم مشكلات فى التواصل مع الآخرين.

وتابع التقرير موضحا، أن كبير السن قد يعانى نوبات اكتئابية فعلية، يشعر خلالها بالحزن والعجز ولا يمكنه النوم بشكل متواصل، فضلا عن الشعور بالتشتت وصعوبات الفهم والتركيز

وفى السياق ذاته ذكر تقرير نشر فى موقع lybrate، أن كبار السن يمكن أن يصابوا بالزهايمر، وهو ما يجعل الإنسان ينسى أمورا واحداث معينة، وفى بعض حالاته تكون الأسباب وراثية.

وينصح بضرورة الاهتمام ورعاية كبير السن، وملاحظة أية تغيرات مزاجية ونفسية لديه، فضلا عن ضرورة متابعتهم ومتابعة الأعراض المرضية أو النفسية وتدوينها وعرضهم على المختص النفسي للاطمئنان والمساعدة المبكرة إحالتهم.