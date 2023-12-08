شكرا لقرائتكم خبر عن النظافة والطهى الجيد أهم طرق الوقاية.. كيف تتجنب أنواع البكتيريا فى طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن الطعام ونظامك الغذائي يلعب دورا حيويا فى حمايتك من الأمراض من خلال تعزيز المناعة، إلا أنه على الجانب الآخر قد يكون سببا في إصابتك بالمرض، تحتوى الكثير من الأطعمة وفقا لتقرير موقع " healthsite"، على شكل من أشكال البكتيريا والطفيليات التي قد تنتقل عن طريق الغذاء إذا لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية أنفسنا.

وللبكتيريا والطفيليات المنقولة بالغذاء، بما في ذلك الإشريكية القولونية، والديدان الشريطية، والديدان الدبوسية، آثار صحية خطيرة على جسمك.وغالبًا ما تكون هذه الملوثات غير مرئية ولا طعم لها، وتشكل مخاطر كبيرة تتطلب الوقاية الفعالة.

أنواع البكتيريا التي ترتبط بالطعام -الإشريكية القولونية

تشكل بكتيريا الإشريكية القولونية (STEC) المنتجة لسموم الشيجا، والموجودة عادة في لحم البقر غير المطبوخ جيدًا، خطرًا صحيًا خطيرًا، فيمكن أن يؤدي إلى تقلصات في المعدة والقيء والحمى والإسهال الدموي، لذا يعد طهي اللحوم جيدًا والحفاظ على النظافة المناسبة من الإجراءات الوقائية الأساسية.

-الجيارديا

الجيارديا، هي سبب شائع للأمراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء، تنمو أكثر في الماء أو الطعام الملوث، تشمل الأعراض التشنجات والغازات والإسهال والغثيان، وتشمل الوقاية غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب مياه معالجة جيداً، وطهي اللحوم بشكل سليم.

-الديدان الشريطية

يمكن للديدان الشريطية المختلفة، التي تنتقل عن طريق المنتجات الحيوانية غير المطبوخة جيدًا مثل أنواع اللحم المختلفة والأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، تشمل الأعراض فقدان الوزن، وألم في البطن، وتهيج فتحة الشرج، وتشمل التدابير الوقائية طهي اللحوم جيداً وغسل الفواكه والخضراوات .

-الإسكارس

يمكن أن يسبب مرض الإسكارس، الذي ينتقل عن طريق تناول بيض الدودة الموجود في التربة الملوثة أو الفواكه والخضراوات غير المغسولة، وتسبب أعراضًا خفيفة وتشمل الوقاية غسل اليدين بشكل متكرر، والغسل الشامل للمنتجات، وتجنب التربة التي يحتمل أن تكون ملوثة.

-الديدان الدبوسية

تؤثر الديدان الدبوسية، الشائعة على الأطفال في المقام الأول، ويمكن أن يؤدي سوء النظافة، مثل الأيدي غير المغسولة، إلى التسبب في تلوث الطعام، تعتبر الحكة حول فتحة الشرج من الأعراض الشائعة.

تأكد من طهي اللحوم جيدًا لقتل الملوثات المحتملة .

غسل اليدين بشكل متكرر وسليم يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى .

اغسل الفواكه والخضراوات جيدًا قبل تناولها .

الحفاظ على النظافة الجيدة لمنع انتشار العدوى.

كن على دراية بالمخاطر المرتبطة بتناول الأسماك النيئة.

استراتيجيات الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء