طرق السيطرة على ارتفاع ضغط الدم من طعامك

القاهرة - سامية سيد - الغذاء الجيد والصحي يحميك من مضاعفات صحية كثيرة، فالإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالأملاح على سبيل المثال، يعرضك لارتفاع ضغط الدم، الذى بدوره يعرضك للكثير من المشكلات الصحية، لذا فإن تناول بعض الأطعمة الصحية يحميك من ارتفاع ضغط الدم وفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.، لافتا أن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، ويجنبك التعرض لإرتفاع نسبته بشكل مفاجئ.

وقدم التقرير العديد من الأطعمة المهمة التي يجب إضافتها لنظامك الغذائي اليومي لتجنب ارتفاع نسبة ضغط الدم، ومنها: ​-الخضراوات الورقيةمن المعروف أن الخضراوات الورقية ليها قيمة غذائية عالية ومهمة لصحة الإنسان، لأنها تحتوي علي عناصر غذائية كثيرة ومفيدة، ولم تقتصر فوائدها علي الجسم بشكل عام، بل أيضا تساهم بشكل كبير في خفض ضط الدم، لأنها غنية بالبوتاسيوم والنترات، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وتعزيز انخفاض ضغط الدم، وخاصة السبانخ والكرنب. -الفراولة والتوتبسبب غناهما بمضادات الأكسدة والفلافونويد، ولذا يمكن أن تحسن تدفق الدم وتقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم. -البنجريحتوي علي النترات العالية التي من دورها تنظيم ضغط الدم، والحد من تعرضه للارتفاع، ولذا يمكنك تناوله سلطة أو عصيرا. -الشوفان

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا يساهم في تنظيم ضغط الدم، ويحد من التعرض لارتفاع نسبته، لأنه يساهم في التحكم في الكوليسترول وتعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

-الموز

يحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم، ولذا تناوله يساهم بشكل علي تنظيم الصوديوم بالجسم، ولذا يقلل من فرص ارتفاع ضغط الدم ويعمل على تنظيمه.