شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه تعالج الإمساك.. أبرزها الكمثرى والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك هو مشكلة هضمية شائعة تحدث عندما تصبح حركات الأمعاء نادرة أو صعبة المرور، ويمكن أن يكون سببه عوامل مثل انخفاض تناول الألياف، والجفاف، وقلة النشاط البدني، والأدوية، والحالات الطبية، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الفواكه التي تساعد في علاج الإمساك، بحسب موقع DR.lo

وأعراض الإمساك تشمل الانتفاخ وألم البطن والإجهاد، ويعتمد التشخيص على التاريخ الطبي والفحص البدني.

فواكه تساعد في علاج الإمساك

تلعب الفواكه دورًا حيويًا في الوقاية من الإمساك وعلاجه بسبب محتواها من الألياف، مما يزيد من حجم البراز ويعزز انتظام الأمعاء.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الفواكه على إنزيمات هضمية وفيتامينات ومعادن تدعم صحة الأمعاء وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

فواكه تعالج الإمساك1. التفاح غنى بالألياف ومليء بالبكتين

يعد التفاح مصدرًا رائعًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يعزز انتظام الأمعاء.

التفاح يحتوى على البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان تساعد على تليين البراز ومنع الإمساك.

يحتوي التفاح أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، مما قد يحسن صحة الجهاز الهضمي.

تناول التفاح يمكن أن يحفز إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء، مما قد يفيد القولون وصحة الأمعاء بشكل عام.

الاستهلاك المنتظم للتفاح قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

2. الكيوي: غني بالإنزيمات ومليء بالألياف

يحتوي الكيوي على إنزيم يسمى الأكتينيدين، والذي يمكنه تحطيم البروتين ويساعد على الهضم وهو مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في تليين البراز وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

يحتوي الكيوي على مستويات عالية من فيتامين C، الذي يدعم وظيفة المناعة وقد يحسن صحة الأمعاء.

تناول الكيوي قد يقلل من التهابات الجهاز الهضمي ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

يحتوي الكيوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يجعله ثمرة مناسبة لمرضى السكري أو أولئك الذين يحاولون تنظيم مستويات السكر في الدم.

3. البرتقال: الحمضيات الغنية والمرطبة بفيتامين C

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يدعم وظيفة المناعة ويساعد في إنتاج الكولاجين للبشرة والعظام والأنسجة الصحية.

كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يمكن أن يساعد في منع الجفاف وتليين البراز.

يحتوي البرتقال على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للالتهابات وقد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

يمكن للألياف الموجودة في البرتقال أن تضيف كمية كبيرة إلى البراز وتعزز انتظام الأمعاء.

شرب عصير البرتقال قد يحسن تكوين الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء ويعزز صحة الأمعاء.

4. الكمثرى: غنية بالألياف

تعتبر الكمثرى مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تضيف كمية كبيرة إلى البراز وتعزز انتظام الأمعاء.

أنها تحتوي على السوربيتول، وهو السكر الطبيعي الذي له تأثير ملين ويمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك

تحتوي الكمثرى أيضًا على مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C والنحاس، التي تحمي من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجهاز الهضمي.

تحتوي الكمثرى على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض وهي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك الذين يحاولون تنظيم مستويات السكر في الدم.