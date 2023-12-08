شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الاهتمام بنظافة الفم أبرزها.. أسباب تكسر الأسنان ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدوث كسر بالأسنان يؤثر بالنهاية على صحة الجسم، ولكن لا يحدث بشكل مفاجئ، ووفقا لموقع " boldsky"، هناك أسباب عديدة تكون وراء المشكلة، ولكن على الجانب الآخر هناك طرق وقائية لتجنب حدوث ذلك من الأساس.

ما الذي يسبب كسر الأسنان؟ سوء نظافة الفم

تساعد عادة تفريش الأسنان يوميا صباحا ومساء على تجنب الكثير من المشكلات، حيث يؤدى عدم تنظيف الأسنان إلى تراكم البكتريا داخل الفم مما قد يسبب الكثير من المضاعفات أبرزها التسوس.

الجز على الأسنان

هل استيقظت يومًا وأنت تشعر بألم في الفك دون أن تدرى، ربما قد تكون تمر بتجربة الجز على أسنانك أثناء النوم دون أن تدرى، تساعد بعض الأجهزة التي يتم ارتداؤها ليلا على منع الجز على الأسنان التي قد تساهم بشكل كبير في مشكلة تكسر الأسنان .

نقص الكالسيوم وفيتامين د

تحتاج الأسنان إلى كميات وفيرة من الكالسيوم وفيتامين د اللازمين لتعزيز صحة أسنانك، يلعب الكالسيوم وفيتامين د أدوارًا حاسمة في الحفاظ على أسنان قوية، لذا أحرص على تناول الكثير من منتجات الألبان والخضراوات الورقية والتعرض لأشعة الشمس للحصول على ما يلزمك من حصتك اللازمة من الكالسيوم وفيتامين د.

الصدمات أو الحوادث

التعرض للحوادث أو الصدمات القوية قى تتسبب في تكسر وتلف أسنانك.

تناول الكثير من الحمضيات

الأنظمة الغذائية الحمضية قد يؤدي إلى الضرر بطبقة المينا الخاصة بأسنانك، حيث تؤدى الحمضيات إلى تآكل مينا الأسنان، مما يجعلها عرضة للتكسر.

نصائح لمنع تكسر الأسنان

-ممارسة عادات تنظيف الأسنان بالفرشاة صباحا ومساء ولا تنسى استخدم الخيط الطبي.

-الخضوع للفحوصات المنتظمة للأسنان التي قد تكشف مبكراً عن أي ضرر بالأسنان.

-يمكن لطبيب أسنانك اكتشاف المشكلات في وقت مبكر، مما يمنع المزيد من الضرر ويقدم نصائح مخصصة.

-اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم حيث تساهم الأطعمة الغنية بالكالسيوم ومكملات فيتامين د في تقوية الأسنان، مما يقلل من خطر التكسر.