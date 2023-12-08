شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض رهاب الخوف من ركوب الطائرات وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رهاب الطيران، المعروف باسم الخوف من الطيران، هو اضطراب القلق الذي يجعل الأفراد يشعرون بالخوف الشديد أو الذعر عند السفر بالطائرة، يمكن أن يؤثر هذا الرهاب بشكل كبير على قدرة الشخص على السفر، بحسب موقع "DR.lo".

ما هو رهاب الطيران أو الخوف من ركوب الطائرات

رهاب الطيران هو اضطراب قلق يتميز بالخوف الشديد وغير العقلاني من الطيران أو التواجد على متن طائرة.

أعراض رهاب الطيران

نفسياً وجسديا، الاستجابة لرهاب الطيران تشبه أي رهاب آخر، مع أعراض شائعة تشمل:

-القلق والخوف الشديد عند التفكير في ركوب الطائرة أو الطيران.

-نوبات الهلع أو القلق الشديد عند ركوب الطائرة أو أثناء الرحلة.

-أعراض جسدية مثل التعرق أو الارتعاش أو سرعة ضربات القلب أو ضيق التنفس أو الغثيان أو الدوخة.

-تجنب الطيران أو التعرض لضيق كبير عند مواجهة الحاجة للطيران.

-اضطراب الحياة اليومية أو خطط السفر أو الفرص الوظيفية بسبب الخوف من الطيران.

-يمكن أن يسبب رهاب الطيران أعراضًا جسدية مثل سرعة ضربات القلب وضيق التنفس، إلى جانب أعراض نفسية تشمل الخوف الشديد أو الذعر.

وعلاج رهاب الطيران يكون من خلال العلاج المعرفى السلوكى والأدوية التي تقلل مستوى القلق والتوتر والتي يصفها الطبيب .

ويمكنك ممارسة تمارين التنفس العميق طوال اليوم لتقليل القلق وتعزيز الاسترخاء عند التفكير في السفر بالطائرة خذ نفسًا بطيئًا وعميقًا من خلال أنفك، ثم قم بالزفير ببطء من خلال فمك.