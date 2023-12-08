شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات العاملات.. إزاى تخزنى وتحتفظى بلبن الرضاعة بشكل سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الأمهات العاملات اللاتى يحرصن على الرضاعة الطبيعية، يصبح تخزين الرضعات من لبن الثدى لديها مشكلة، ولكن يوضح تقرير نشر فى موقع healthychildren أن الاحتفاظ بلن الأم لإعطائه للرضيع فى أوقات مختلفة أمر فى غاية الأهمية، ويجب أن يتم بطريقة سليمة وصحيحة، لسهولة تغير خصائصه أو فساده، ويتم حصول الأم على اللبن باستخدام الشفاطات المختلفة المخصصة لذلك.

وتابع التقرير موضحا أن هناك بعض النصائح للاحتفاظ وتخزين لبن الأم منها..

الاهتمام بجعل الرضعات أو الكميات التي يتم الاحتفاظ بها من لبن الأم صغيره وقليلة الكمية، وفقا لاحتياج الطفل لا أكثر ولا أقل وقومى بتدوين التوقيت عليها.

يفضل أن يتم تخزين وتبريد لبن الأم بعد الحصول عليه من الثدى مباشرة، أو فى خلال بضع ساعات على أقصى تقدير، ولا يتم تركه فى الطقس الخارجى لزيادة فرص فساده أو تغيره.

يجب أن تكون يد الأم نظيفة تماما قبل تعصير الثدى، أو قبل استخدام الشفاط، للحفاظ على اللبن نظيفا، لا يطاله أى عدوى أو ميكروبات أو تلوث.

لتحويل اللبن من وضع التجميد إلى سائل ضعيه فى حمام دافئ، أو تحت المياه المباشرة العادية الجارية، أو من خلال وضعه فى درجة حرارة الثلاجة لمدة طويلة حتى يذوب.

قومى بتسخين اللبن بعد تجميده من خلال وضع الببرونة فى حمام ماء ساخن، وليس بتسخينه المباشر ولا حتى بتدفئته في جهاز المايكروييف للسلامة والأمان.