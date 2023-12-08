“غدة مهملة” تقاوم السرطان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هناك اعتقاد سائد بأن الغدة الصعترية، وهي غدة دهنية صغيرة تقع خلف عظمة القص، عديمة الفائدة، ما يدفع الأطباء إلى إزالتها جراحياً، وهذا ما نفته دراسة حديثة مشيرةً إلى دورها الهام في محاربة السرطان.

وحذر العلماء، وفقاً لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، من التسرع في إزالة هذه الغدة التي توجد في منطقة قريبة من القلب، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تطوير جهاز المناعة، وإزالتها في سن مبكرة تسبب انخفاضًا طويل المدى في خلايا الدم التائية التي تكافح الجراثيم والأمراض.

وتتعرض الغدة الصعترية عادةً للذبول عند البلوغ، حيث تنتج عددًا أقل بكثير من الخلايا التائية للجسم، ويتم إزالتها أثناء جراحة القلب والصدر مثلها مثل الزائدة الدودية التي تُزال أيضاً خلال جراحات الجهاز الهضمي.