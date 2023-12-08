المشرف العام على المركز السعودي للعلاج بالبروتون بمدينة الملك فهد الطبية: في السابق كانت تكلفة إرسال المرضى إلى الخارج للعلاج تزيد على مليون ريال ولكنها بعد أن يبدأ المركز باستقبال المرضى ستنخفض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المشرف العام على المركز السعودي للعلاج بالبروتون بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور “مشبب عسيري”، أن القطاع الصحي في المملكة يشهد تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن تطوير القطاع الصحي أحد أهم مستهدفات رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة 2030.

وأوضح أن تكلفة إرسال المرضى إلى الخارج للعلاج كانت تزيد على مليون ريال، ولكنها بعد أن يبدأ المركز باستقبال المرضى ستنخفض.