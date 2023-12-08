رجيم البطاطس .. كيف تخسرين وزنك  الزائد في 5 أيام؟

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن رجيم البطاطس، فهي حمية سهلة وقصيرة المدى تعزز فقدان الوزن بسرعة والتحكم في السعرات الحرارية. ويعتمد رجيم البطاطس على تناول البطاطس مع استبعاد جميع الأطعمة الأخرى لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام. يساعد هذا النظام الغذائي على تحسين صحة الأمعاء والتحكم في مستويات ضغط الدم. إليك خطة حمية البطاطس لمدة لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام.

ما هو رجيم البطاطس؟ (المصدر: pexels)

ما هو رجيم البطاطس؟

رجيم البطاطس هو نظام غذائي مقيد قصير المدى يُزعم أنه يعزز فقدان الوزن بسرعة و خسارة 0.45 كجم من الوزن عن طريق تناول البطاطس مع تجنب جميع الأطعمة الأخرى لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام. على الرغم من أن معظم الناس يزعمون أن هذا النظام الغذائي ساعدهم على إنقاص الوزن وتقوية جهاز المناعة لديهم.

قواعد رجيم البطاطس

هناك العديد من الاختلافات في النظام الغذائي للبطاطس. ومع ذلك، وفقًا لكتاب تيم ستيل، هناك بعض القواعد الخاصة برجيم البطاطس التي يجب عليك اتباعها:

ابتعدي عن القلي لطهي البطاطس (المصدر: pexels)

لا يُسمح بجميع أنواع البطاطس في نظام البطاطس الغذائي. يُسمح فقط بالبطاطس البيضاء.

تناولي فقط البطاطس المطبوخة العادية لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام.

تناولي فقط 2-5 رطل من البطاطس يوميًا.

يمكن تحضير البطاطس بطرق مختلفة، مثل الخبز أو السلق أو التبخير أو الهرس.

تجنبي القلي وتجنب استخدام الزبدة أو الجبن أو الكاتشب أو التوابل.

تناولي الماء والشاي العادي والقهوة السوداء دون أي إضافات.

الملح مقبول، لكن حاولي تجنبه.

وينصح بممارسة التمارين الخفيفة، مثل المشي وركوب الدراجات للمساعدة في التخسيس أسرع.

تجنب تناول رقائق البطاطس عالية المعالجة والبطاطس المقلية.

يمكنك الاستمرار في تناول أدويتك المعتادة كما وصفها لك طبيبك، لكن يجب تجنب استخدام المكملات الغذائية.

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الفوائد الصحية الأخرى لحمية البطاطس

هناك العديد من الفوائد الصحية لرجيم البطاطس اليك اهمها:

تحسن صحة الأمعاء

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي قد تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي من خلال توفير البروبيوتيك لتغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة.

خفض ضغط الدم

تعد البطاطس غنية بالبوتاسيوم، مما قد يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم .

رجيم البطاطس لمدة 3 أيام

طبق السلطة ضروري على مائدة طعامك (المصدر: pexels)

اليوم الأول

وجبة الإفطار: حبة بطاطس مسلوقة متوسطة الحجم، متبلة بالقليل من الملح.

الغداء: 2 بطاطس على البخار

وجبة خفيفة: 1 حبة بطاطس نيئة

العشاء: بطاطس مقلية مخبوزة بالفرن خالية من الزيت

اليوم الثاني

الإفطار: 2 قطعة هاش براونز مخبوزة مع كوب واحد من الشاي العادي

الغداء: 2 حبة بطاطس مسلوقة متوسطة الحجم، تقدم باردة

وجبة خفيفة: 1 حبة بطاطس صغيرة مسلوقة

العشاء: 2 حبة بطاطس مسلوقة + طبق صغير من السلطة

اليوم الثالث

وجبة الإفطار: 2 حبة بطاطس مسلوقة مع كوب من القهوة السوداء

الغداء: 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم متبلة بالقليل من الملح

وجبة خفيفة: 1 حبة بطاطس مسلوقة

العشاء: 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة

يمكنك تحضير وصفات البطاطس بسهولة شديدة في المنزل

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المصدر:موقع هيلث