شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة القلب المكسور .. الأسباب ونصائح تساعد فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - االضغط النفسي ومشاعر اليأس والحزن، من الأمور المسببة للإصابة بمشاكل صحية كارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب والأرق، وضعف الجهاز المناعي، وهذه الأمور تتسبب في إصابتك بمتلازمة القلب المكسور، والذي يعرضك للعديد من المشاكل الصحية في حالة عدم علاجها، وذلك وفقا لموقع healthshots.

تشير دراسة نشرت في مجلة الفيزيولوجيا العصبية إلى مشاعر الحزن والانفصال عن شريط الحياة أو فقدان شخص قريب يعرضك لمشاكل كثيرة، ومن أهمها النوبة القلبية، وأيضا التعرض لمشاكل في المخ بسبب ارتفاع ضغط الدم، ويزداد إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين التي تتسبب في حدوث اضطرابات وظائف الجسم في حالة الإكثار من إفراز هذه الهرمونات لفترة طويلة.