شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يكون الطقس باردًا، تنقبض الأوعية الدموية في الجسم للحفاظ على درجة حرارته، هذا الانقباض يمكن أن يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم، وخلال فصل الشتاء يكون التعرض لأشعة الشمس أقل بشكل عام، مما قد يؤدي إلى نقص فيتامين د، وارتبط نقصه بارتفاع مستويات ضغط الدم، غالبًا ما يحد الطقس الشتوي من النشاط البدني مما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، وفقا للتقرير المنشور بموقع " ndtv".

وأكد التقرير، أن تناول كميات كبيرة من الملح قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن التقليل من تناول الملح والأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.، وإن اتباع النظام الغذائي يركز على الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون وتقليل الدهون المشبعة، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم، وإليك الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لخفض ضغط الدم المرتفع في الشتاء.

10 أطعمة ضفها لنظامك الغذائي في الشتاء لخفض ضغط الدم المرتفع: ​1. الخضراوات الورقية الداكنةالأطعمة مثل السبانخ واللفت والسلق غنية بالبوتاسيوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق مقاومة آثار الصوديوم.





2. الحمضياتيحتوي البرتقال والجريب فروت والليمون على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.





3. الثوميمكن أن يساعد تناول الثوم في الشتاء على خفض ضغط الدم بسبب مركبه النشط المسمى الأليسين، والذي يعزز استرخاء الأوعية الدموية ويقلل من ارتفاع ضغط الدم.





4. سمك السلمونتعد هذه الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تخفض ضغط الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.





5. الرمانيحتوي عصير أو بذور الرمان على مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول التي قد تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق تحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات.





6. الشوفانيمكن أن يساعد دمج الحبوب الكاملة مثل الشوفان في نظامك الغذائي على خفض ضغط الدم بسبب محتواها العالي من الألياف، مما يساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.





7. البنجرالبنجر غني بالنترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، يساعد أكسيد النيتريك على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، مما يعزز مستويات ضغط الدم الصحية.





8. الزبادي اليونانييعتبر الزبادي اليوناني مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والبروتين، اللذين يرتبطان بانخفاض مستويات ضغط الدم، اختر خيارات قليلة الدهون لتجنب الدهون المشبعة الزائدة.





9. عين الجملتناول حفنة من عين الجمل يومياً يساعد في خفض ضغط الدم. فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، مما يساهم في صحة القلب والأوعية الدموية.





10. الكركمتحتوي هذه التوابل الذهبية على الكركمين، الذي ثبت أن له خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.