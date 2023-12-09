شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات صحية تسبب "لين العظام".. ما ارتباطها بالأمراض المزمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

العظام المرنة اللينة، هى التفسير الحقيقى للين العظام، وهى ناتجة عن نقص حاد فى نسبة فيتامين d فيها، والرضاعة الطبيعية من ثدى الأم ساعدت كثيرا على نقص عدد المرضى بهذه المشكلة، كما ساعدت على تقليل حدة الإصابة به فيما بعد،. ويعانى المريض بهذا المرض من حالة أوجاع شديدة تختلف حدتها من حالة لأخرى، هذه الآلام يشيع الشعور بها فى عظام الفخذ، وفى الساق، وكذا يمكن أن يعانيها البعض فى الذراع.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع medbroadcast فإن ليونة العظام مرض يصيب العظم، وله العديد من العوامل المسببة له والمساعدة على زيادة حدته، منها بعض المشكلات المزمنة الخاصة بالجهاز الهضمى، والتى تجعل امتصاص والاستفادة من فيتامين د أمر صعب، مما يؤثر على حالة العظام بشكل عام، وتلينها بشكل خاص.

وذكر التقرير أيضا أن الكثير من العوامل الدوائية، قد تتسبب فى هذه المشكلة وتؤثر على ليونة العظام، منها أدوية بعض السرطانات، وبعض أدوية الصرع أيضا قد تؤثر نفس التأثير.

قد تكون عوامل التاريخ العائلي والعوامل الوراثية سببا أو عامل مساعد فى الإصابة بليونة العظام، لذا يمكن عند فحص المرضى التعرف على تواريخ عائلتهم الصحى

وتابع التقرير موضحا أن هناك مشكلات مرضية مزمنة أخرى تتسبب فى تلك الحالة وتساعد على ليونة العظام منها، الإصابات المختلفة التى تصيب الكبد، كذلك المشكلات الخاصة بوظائف الكلى وقدرتها على العمل وتأدية وظائفها فى الجسم.