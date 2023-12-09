شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن هشاشة العظام.. الأسباب والأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض البعض لألم شديد يصاحبه عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، وعند الذهاب للطبيب وإجراء الفحوصات الطبية، قد تظهر إصابته بهشاشة العظام، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض، وفقا لموقع " timesofindia".

هشاشة العظام هي حالة يحدث فيها فقدان كثافة العظام، والأكثر عرضة هم كبار السن والنساء في مرحلة انقطاع الطمث، والشباب الذين لا يمارسون أي نشاط، ولا يتعرضون لأشعة الشمس.

وأوضح التقرير، أن هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بهشاشة العظام، ومنها:

- بعض الحالات الوراثية مثل مرض باجيت.

- اضطرابات المناعة الذاتية.

- الإدارة طويلة الأمد لبعض الأدوية مثل المنشطات.

- تعاطي الكحول والتبغ

. - الاضطرابات الهرمونية

- العامل الوراثى

ما هي علامات وأعراض مرض هشاشة العظام؟

- العلامات المبكرة هي ألم عضلي، يتبعه ألم في العظام.

- تغير في وضعية الجسم.

- الإصابة بالكدمات.

- ضيق في التنفس.

كيف يتم تشخيص هشاشة العظام؟

عن طريق إجراء تحاليل الغار درقية ونسب الكالسيوم، وإجراء فحص DEXA.

نصائح للوقاية من هشاشة العظام

-أخذ مكملات الكالسيوم.

-ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.

-تجنب التدخين.

-قياس نسب الهرمونات لأنها من ضمن الأسباب، ومنها هرمون الغار درقية.

كيف يتم علاج هشاشة العظام؟

إذا تم تشخيص الإصابة مبكرًا، فإن بعض الأدوية قد تؤدي إلى تقليل فرص الإصابة والتعرض لأي مضاعفات مرتبطة بالمرض، ومنها:

- الفيتامينات المتعددة ومكملات فيتامين د.

- تغيرات في أنماط الحياة الصحية مثل التمارين.

- تجنب عوامل الخطر يمكن أن يساعد في علاج هشاشة العظام، ومنها التدخين والكحوليات.