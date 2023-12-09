شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تخلى طفلك يحب الطعام الصحى.. 5 خطوات سهلة وبسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الحفاظ على صحة طفلك من خلال إمداده بالتغذية اللازمة لبناء جسمه فى سنوات نموه الأولى، أمر هام وضرورى لتعزيز صحة العظام، ولكن بعض الأمهات تجد صعوبة فى إرضاء رغبات طفلها الغذائية.

موقع " onlymyhealth"، قدم بعض النصائح الفعالة لجعل طفلك يحب الطعام الصحى:







اشركى الطفل فى إعداد وجبةاسمحي لطفلك بالمشاركة في إعداد الوجبات، سواء كان الأمر يتعلق بغسل الخضار، أو تحريك المكونات، أو إعداد الطاولة، فإن إشراكهم في العملية يمكن أن يجعلهم أكثر اهتمامًا بالوجبة. تقديم مزيج من الألوان اشركى الطفل فى إعداد وجبةاسمحي لطفلك بالمشاركة في إعداد الوجبات، سواء كان الأمر يتعلق بغسل الخضار، أو تحريك المكونات، أو إعداد الطاولة، فإن إشراكهم في العملية يمكن أن يجعلهم أكثر اهتمامًا بالوجبة. تقديم مزيج من الألوان

اجعلى الوجبات ممتعة له خصصى وقتا معينا للطعام بعيدا عن أجهزة التليفزيون وتناول الطعام كعائلة على طاولة طعام واحدة، مما يجعل وقت تناول الطعام ممتعًا ويعزز الارتباط الإيجابي بالطعام.

قدمى مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة، حيث تشير الألوان المختلفة إلى تنوع العناصر الغذائية، فمن المرجح أن يجذب الطبق الجذاب انتباه الطفل.





تقديم وجبات صغيرة ومتكررةبدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، قم بتقديم وجبات ووجبات خفيفة أصغر وأكثر تكرارًا، هذا يمكن أن يمنع طفلك من الشعور بالإرهاق ويزيد من تناوله للطعام بشكل عام.





توفير الوجبات الخفيفة الصحيةقدمى خيارات متنوعة من الوجبات الخفيفة الصحية، تعتبر الفواكه المقطعة والزبادي ومقرمشات الحبوب الكاملة خيارات ممتازة، الحصول على وجبات خفيفة مغذية يسهل على طفلك اتخاذ خيارات غذائية صحية طوال اليوم.