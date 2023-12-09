شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح أبرز علامات الخطر فى النزيف الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

النزيف الخارجى الذى يتعرض له الإنسان فى أى وقت، له بعض المضاعفات وعلامات الخطر التى تتطلب التعامل السريع معه ونقله إلى أقرب مستشفى للتعامل المتخصص لهذا النزف، أوضح الدكتور عبد الرحمن عصفور استشارى أول جراحات الحروق بمسشفيات التأمين الصحى، وعضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل والإصلاح ، أن النزف الخارجى على سطح الجلد له درجات مختلفة، ولذا فإن هناك علامات وعوامل تدل على أن التعامل معه يجب أن يكون متخصصا ويجب حينها سرعة إسعاف المريض، حتى لا يتعرض لمشكلات خطيرة ومضاعفات مرضية نتيجة فقدان كميات كبيرة من الدماء، فالحل هنا هو وقف النزف بأقصى سرعة.

ومن هذه العوامل والعلامات التى تظهر على المريض، وفقا لتوضيح الدكتور عبد الرحمن، هو اضطراب وقلة وعيه تدريجيا، فلا يستطيع الاستيعاب رويدا ويلاحظ من حوله هذا العرض، فضلا عن اضطراب واضح وتسارع شديد فى نفس المريض، وكذا فى طبيعة نبضات قلبه، فتتسارع دقاته بشكل ملحوظ.

وتابع استشارى جراحات الحروق حديثه، موضحا أن بعض العلامات الظاهرة على الجلد والوجه أيضا منها، الذبول الشديد بالوجه وشحوب لون الجلد، كما يشعر المريض المتعرضة للنزف لحالة من الاضطراب وعدم القدرة على الشعور بالراحة.

قد تتعرض أيضا - وفقا لدكتور عصفور- ايدى وقدم المريض لحالة من البرودة الملحوظة، فضلا عن شعور بالقلق الشديد والتوتر والوهن والضعف، وقد يعانى من برودة الجسم بشكل عام، كما قد يعانى من يمر بحالة نزف خارجى من الرغبة فى شرب المياه نتيجة العطش الشديد.

وينصح عند ظهور العلامات السابقة الذكر، أن يتم استدعاء المسعفين المتخصصين لنقل المريض لأقرب مستشفى للتعامل السريع مع حالته، وحمايته من المضاعفات التى يمكن أن يعانيها.