فوائد الثوم للتخسيس وحرق الدهون العنيدة 

بيروت - نادين محمد - في الآونة الأخيرة، أصبح استخدام الثوم لفقدان الوزن موضوع حديث للعديد من المناقشات في مجال الصحة،بعدما أوصى خبراء الصحة بإضافته إلى النظام الغذائي لفقدان الوزن للحصول على نتائج مؤثرة.

لكن الثوم استخدم منذ زمن طويل كدواء لعلاج السعال ونزلات البرد بسبب خصائصه في تعزيز المناعة.بينما علاقته بالدهون و الوزن ربما تكون بحاجة لمزيد من التوضيح.

فوائد الثوم لانقاص الوزن



تناول الثوم هو أحد أفضل الإضافات التي يمكنكِ الاعتماد عليها ليس لمذاق طيب فحسب بينما لصحتكِ أيضًا.و تناول الثوم بهدف فقدان الوزن هو مجرد واحدة من فوائد عديدة.

فيما يلي خمس فوائد تجعل الثوم خيار رائع لإنقاص الوزن:

الثوم يحتوي على مركبات تساعد في علاج مقارومة الأنسولين - المصدر freepik



يعزز عملية التمثيل الغذائي



يعد تناول الثوم وسيلة فعالة لإنقاص الوزن لأنه معروف بخاصيته في تعزيز عملية التمثيل الغذائي . الثوم غني بمركب يسمى الأليسين، الذي يحفز إنتاج النورإبينفرين، وهو الهرمون المسؤول عن زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. وبالتالي، فإن إضافة الثوم لخسارة الوزن لن يساعدك فقط على حرق الدهون، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة آلية دفاع الجسم ضد الأمراض.

يحد من الشعور بالجوع



أثناء فقدان الوزن، أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها هو التحكم في شهيتك. يعد الجوع هو سبب الانزعاج الأكبر عند تناول نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية. تناول الثوم يساعد على تنظيم الهرمونات التي تسبب الجوع. اللبتين هو الهرمون الذي يرسل إشارة للعقل عندما تكون المعدة ممتلئة. تشير الدراسات إلى أن تناول الثوم يؤدي إلى حساسية الدماغ تجاه هرمون الليبتين، مما يؤدي إلى شعورنا بالشبع أكثر، وتناول سعرات حرارية أقل.

يعزز الصحة العامة



إن إضافة الثوم لإنقاص الوزن إلى نظامك الغذائي لن يساعد فقط في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، ولكنه يأتي أيضًا مع العديد من الفوائد الغذائية الإضافية. يحتوي مركب الأليسين المحتوي على الكبريت ، وهو المسؤول عن الرائحة القوية، على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، مما يجعله عنصرًا فعالاً في علاج العديد من الأمراض.



يحرق الدهون



كما يساعد الثوم، إلى جانب الحد من الشهية وتعزيز التمثيل الغذائي العام للجسم، في حرق الخلايا الدهنية. تمنع المركبات الموجودة في الثوم نمو الخلايا الدهنية، مما يمنع في النهاية زيادة وزن الجسم بشكل عام.

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على الرغم من أن تناول الثوم لفقدان الوزن لا يمكن أن يساعدك فقط في تحقيق نتائج هائلة، إلا أن إضافته إلى نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين المعتدلة يمكن أن يحدث تغييرات كبيرة في الجسم.



علاج لمقاومة الأنسولين



مستويات السكر المستقرة في الدم مهمة جدًا لحد من زيادة الوزن بشكل عام في الجسم، تناول الثوم لفقدان الوزن يلعب دورًا حيويًا في ذلك. وجود الأليسين في الثوم يحسن حساسية الأنسولين مما يساعد الجسم على امتصاص الجلوكوز بشكل أكثر كفاءة في الدم.

وهذا يمنع حدوث طفرات مفاجئة في الدم، والتي غالبًا ما تؤدي إلى مستويات مرتفعة من السكر في الدم. من خلال التحكم في مستويات السكر في الدم، يمنع الثوم خطر زيادة الوزن المفاجئ عند تناول كميات كبيرة من الطعام.

الثوم يعزز الشعور بالشبع - المصدر freepik

طرق إضافة الثوم إلى النظام الغذائي:



الثوم النيء



يعد تناول الثوم نيئًا هو الطريقة الأكثر فعالية للحصول على أكبر قدر من محتوى الأليسين. إذا كان مضغ الثوم يشعرك بالضيق أو عدم الراحة، أضفِ الثوم المطحون إلى سلطاتك ووجباتك الجانبية.



الثوم المحمص



سوف يؤدي تحميص الثوم إلى تحسين نكهته القوية، مع الحفاظ على فوائده الصحية. يمكنك إضافة الثوم المشوي كأحد مكونات طعامك، وتناوله أيضًا على شكل دهن في الخبز المحمص، أو كإضافة إلى الخضار المشوية.

مكملات الثوم



من الصعب تناول الثوم كل يوم، وبالتالي فإن المكملات الغذائية تساعد. ومع ذلك، فمن المستحسن دائمًا استشارة الطبيب قبل دمجه في نظامك الغذائي.



عصير الثوم والليمون



يعتبر عصير الليمون من أكثر المكونات فعالية لحرق الدهون. إن إضافته مع الثوم المطحون والماء الدافئ لتكوين خليط متجانس سينتج مزيجًا رائعًا للصحة والوزن.

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