شكرا لقرائتكم خبر عن لو مودك مش حلو.. 6 أطعمة هتروقك وتفرفشك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر الكثيرون بتقلبات في المزاج، فى كثير من الأحيان ويتعرض للشعور بالإكتئاب والتوتر، وعدم الرغبة في التحدث مع الآخرين، ويكون السبب ضغوط الحياة، أو التعرض لتقلبات مزاجية، أو حدوث تغيرات في نمط الحياة، وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض الأطعمة التي من دورها تحسن المزاج، ومنها: -الطماطمغنية بمضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين، وهي مفيدة لجسم الإنسان والعقل بشكل خاص، ولذا تناولك لها يساهم بشكل كبير في تنظيم وتعزيز مستويات الطاقة، والهرمونات، وتحسن الحالة النفية والمزاجية. - الموزيعتبر فاكهة رائعة لتحسين الحالة المزاجية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب6، وحمض التربتوفان الذي يلعب دورًا مهمًا في تكوين السيروتونين، وهو ناقل عصبي ينظم المزاج، وشعورك بالهدوء والإسترخاء. -التوتيحتوي علي مضادات الأكسدة التي تعمل علي مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، والذي يرتبط باضطرابات المزاج. كما أن المستويات العالية من فيتامين C في التوت تساهم أيضًا في تكوين الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالسعادة. -البرتقاليحتوي علي نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساهم في تخليق الناقلات العصبية مثل السيروتونين، فتناوله يحسن مزاجك ويوفر الراحة النفسي. - الأناناسيعتبر من الفواكه التي تؤثر بشكل كبير على مزاجك، لأنها تحتوي علي البروميلين، وهو إنزيم قد يساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز مستويات السيروتونين. - الليمونيعتبر مصدرًا قويًا للفيتامينات والماء، وكلاهما معروف بتحسين الحالة المزاجية. تعمل هذه الفاكهة الحمضية على تجديد شباب الشخص وتعطي دفعة فورية من الطاقة إذا تم تناولها مع بعض الماء والنعناع.