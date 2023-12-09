ما معدل «الكافيين» الآمن يوميًا؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الكافيين

الخليج 365 - متابعات

قال خبراء، إن قدرة الشخص على تحمل أضرار الكافيين أو فوائده تختلف من فرد لآخر، اعتمادا على عدة عوامل مثل الحجم والصحة والعادات اليومية وأمور أخرى.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أوصت يتناول ما لا يزيد عن 400 ملليغرام من الكافيين يوميا.

تك النسبة قالت عنها إدارة الغذاء الأمريكية إنها لا تمثل خطورة بشكل عام أو لها آثار سلبية على صحة الشخص. ويعادل ذلك حوالي 4 أكواب من القهوة، أو 6 من الإسبريسو، أو عبوتين من مشروب الطاقة (برايم)، فيما يحتوي الشاي الأخضر والأسود على كمية أقل من الكافيين لكل كوب.

وتقول الصحيفة الأمريكية، إن كوبا من الشاي الأخضر يحتوي على 28 ملليغرام من الكافيين، والأسود 47، وجرعة من الإسبريسو بها 65، وعبوة “ريد بول” بها 80، بينما مشروب الليمون المحتوى على الكافيين من شركة “بانيرا”، فالحجم الصغير به 260 والكبير 390 ملليغرام من الكافيين.

وأشارت إلى أن من يعانون من حالات طبية معينة يجب عليهم الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الحوامل (لا يزيد عن 200 ملليغرام يوميا) أي حوالي كوبين من القهوة، فقد يكون للمعدل الزائد أضرار على الجنين ويتسبب في الإجهاض المبكر وانخفاض وزن الجنين عند الولادة.