مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء: توصلنا في المركز السعودي لزراعة الأعضاء لزراعة 1396 عضوًا من متبرعين أحياء و 342 عضوًا من متوفين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور “طلال القوفي”، أن المجتمع السعودي بات واعيا بشأن مسألة التبرع بالأعضاء.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي”، أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء تمكن من زراعة 1396 عضوا من متبرعين أحياء، بالإضافة إلى 342 عضوا من متوفين.

وأوضح أن المركز كان يتوقع أن يزيد عدد المتبرعين من المتوفين على الأحياء، لكن الشعب السعودي أثبت بكفاءة على أنه شعب معطاء.