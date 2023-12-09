استشاري في أمراض القلب: ننصح مرضى القلب بتقليل تناول الدهون الحيوانية والتركيز على الأكل الصحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور “خالد النمر”، من تناول مرضى القلب بالدهون الحيوانية.

وأوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس”، أنه يفضل تناول الأكل الصحي بالنسبة لمرضى القلب الذين أصيبوا بجلطات سابقة.

وأشار إلى أن الأكل الصحي يتمثل في تناول السلطات والفواكه والتقليل من الملح والدهون والسكريات.