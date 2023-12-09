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القاهرة - سامية سيد - النوم من 7 إلى 8 ساعات هى القاعدة التى توصى بها جميع التوصيات الدولية الخاصة بالنوم لضمان الحفاظ على صحتك، لكن الباحثين يقولون إن وقت النوم مهم أيضًا وربما يكون أكثر أهمية من عدد ساعات النوم.

كشف تقرير نشر على موقع "healthsite"، عن أن الالتزام بوقت نومك قد يكون أكثر أهمية من عدد ساعات نومك.

لماذا من المهم النوم فى ساعة ثابتة كل يوم؟

وفقاً للنتائج، يمكنك زيادة متوسط عمرك إذا كنت تنام 6 ساعات كل يوم ولكن فقط إذا كان جدولك الزمني ثابتاً كل يوم.

يقول الخبراء إن الالتزام بتوقيت ثابت للذهاب إلى السرير أكثر فعالية لطول العمر من النوم 8 ساعات أو أكثر كل يوم، حيث أن جدول النوم غير المنتظم يعني أنه في بعض الأيام تنام الساعة 10 مساءً، بينما في أيام أخرى تنام الساعة 12 صباحًا أو 2 ظهرًا أو يكون الأمر مختلفًا كل يوم. عندما يكون لديك جدول غير منتظم مثل هذا، لا يمكنك الحصول على نوم مريح حتى لو كنت تنام لمدة 10 ساعات.

يتمتع جسمنا بإيقاع يومي يحافظ عليه ليعمل بشكل طبيعي، عندما نتبع روتينًا صحي، يعرف دماغنا أيضًا متى يحين وقت التنبيه ومتى يحين وقت الاسترخاء والنوم.

إذا اتبعنا جدولًا غير منتظم، فإنه يخل بإيقاع الساعة البيولوجية ويسبب عدم التوازن بالجسم، ونتيجة لذلك، سيشعر الدماغ بالتعب عندما يحين وقت العمل ويبقى في حالة تأهب، وسيكون في حالة تأهب عندما يحين وقت النوم، وإذا استمر هذا الأمر في حياة الإنسان لفترة طويلة، فإنه سيؤثر على أعضائه الأخرى ويسبب أمراضاً خطيرة ويؤدي في النهاية إلى الوفاة المبكرة، لذا فأن النوم العميق مهم جدًا لكي يتمتع جسمك بصحة جيدة.

كيفية اتباع روتين نوم ثابت؟

ابدأ روتينك الجديد في عطلة نهاية الأسبوع، بحيث يكون جسمك معتادًا على هذا الروتين .

لا تضغط على نفسك للاستيقاظ في الساعة 6 صباحًا بدلا من الساعة 11 صباحًا، هذا غير واقعي لجسمك فقط يمكنك الاستيقاظ مبكرًا بساعة واحدة كل يوم.

حدد وقتًا للاستيقاظ لنفسك.

قم بإنهاء مهامك قبل ساعتين على الأقل من موعد نومك .

قم بإجراء طقوس وقت النوم حتى تتمكن من الاسترخاء قليلاً.

أبعد الأجهزة الإلكترونية عن سريرك.

تناول وجبة فطور جيدة.

لاحظ إنجازاتك.