صحة ورشاقة

دراسة: الخبز “المخمر” خيار صحي لـ”حساسية القمح”

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

يعاني مصابو حساسية القمح (عدم تحمل الغلوتين) من ندرة الخيارات البديلة المتاحة للخبز والمعجنات وغيرها من المنتجات، ما يؤثر على صحتهم النفسية كونهم مضطرين لاتباع حمية غذائية صارمة مدى الحياة.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة “بنسلفانيا” الأمريكية، أن الخبز المخمر قد يكون خياراً مناسباً لمرضى حساسية القمح، حيث يحتوي على كمية أقل من الغلوتين مقارنة بأنواع الخبز الأخرى، نظراً لدور البكتيريا النافعة في عملية التخمير.

ويوجد الغلوتين كبروتين طبيعي في الحبوب بما في ذلك القمح والشعير، حيث يؤدي إلى استجابة مناعية لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين والاضطرابات الهضمية المصاحبة لهذا النوع من الحساسية

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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