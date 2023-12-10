كبسولات “أوميغا 3” تُهدد القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

حذرت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، مرضى القلب والأوردة الدموية من تناول كبسولات “أوميغا 3” شائعة الاستخدام كمعزز لصحة القلب؛ حيث تبيّن أنها تشكل خطراً كبيراً على أولئك المرضى.

وأوضحت الوكالة، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن هذه الكبسولات الطبية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والرجفان الأذيني، خصوصاً تلك التي تحتوي على مركب “استرات الإيثيل”.

وجاءت هذه التحذيرات بعد مراجعة لجنة سلامة الأدوية بالوكالة بيانات نحو 80 ألف مريض، حيث أصدرت قراراً بوقف تداول هذه الكبسولات نهائياً، خصوصاً للمرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.