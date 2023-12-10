“المشي” يعالج حالات “داون”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تُعد رياضة المشي مفيدة للجميع من مختلف الفئات العمرية والحالات الصحية، ولكن بضع دقائق من المشي كل يوم يمكنها أن تزيد القدرة على معالجة المعلومات والانتباه لدى المصابين بمتلازمة داون.

وذهبت دراسة جديدة أجرتها جامعة “أنجليا روسكين” البريطانية، ونشرتها مجلة “بابليك هيلث” الطبية، إلى أن المشي اليومي يدرب المصابين بالمتلازمة على البقاء في حالة من اليقظة والانتباه تساعدهم في تطور المهارات الحركية ومشاكل النطق والتأخر الذهني.

وشارك بالدراسة 83 مصاباً بمتلازمة داون من 10 دول مختلفة، حيث جرى قياس قدراتهم الذهنية والحركية من خلال اختبارات أعدتها مؤسسة “BrainHQ” المتخصصة، وذلك بعد ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يومياً ثلاث مرات في الأسبوع.

ويولد كل عام ما يقرب من 3 إلى 5 آلاف من الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب الجيني، كما تشير بعض الإحصاءات إلى أن هناك حوالي 250 ألف عائلة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها أطفال يعانون من متلازمة داون.