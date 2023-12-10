شكرا لقرائتكم خبر عن عندك كحة مستمرة.. توقف عن 5 أخطاء منها شرب الحليب والقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يجعلنا التحول الجذري في درجات الحرارة مع اقتراب موسم الشتاء، عرضة للعدوى الموسمية مثل نزلات البرد والأنفلونزا، فإن السعال يعد مشكلة شائعة يواجهها الكثير منا، فهناك بعض الأخطاء نرتكبها فى النظام الغذائى تسبب فى استمرار أعراض "الكحة"، وإليك هذه الأخطاء التى من الممكن أن تعيق رحلة التعافى، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "food.ndtv". 5 أخطاء في النظام الغذائي يجب تجنبها أثناء التعامل مع السعال: ​1: تناول منتجات الألبان عندما تعانى من السعال، ابتعد عن تناول منتجات الألبان فهوسلاحًا ذو حدين، فهي تميل إلى زيادة إنتاج المخاط، مما قد يجعل السعال أسوأ.

الحل: اختر بدائل الألبان

استبدل الحليب العادي بالبدائل النباتية مثل حليب اللوز أو حليب الشوفان، اختر الحساء الذي لا يحتوي على منتجات الألبان لتهدئة حلقك دون الإفراط في تناول منتجات الألبان التي تسبب المخاط.

2: عدم شرب كمية كافية من الماءعندما يكون الطقس بارد غالبًا ما يتم التغاضي عن شرب الماء، مما يتسبب الجفاف يجعل الحلق يشعر بالخدش ويعوق عملية الشفاء.

الحل: تناول كمية كبيرة من

الماء الدافئ أو شاي الأعشاب أو المرق طوال اليوم، لا يهدئ الترطيب حلقك فحسب، بل يساعد جسمك أيضًا على محاربة مسببات السعال.

3: المأكولات المصنعة والمقليةيمكن للأطعمة المصنعة والمقلية، مثل البطاطس والبيتزا أن تسبب الالتهاب وتبطئ عملية الشفاء.

الحل: اختر خيارات غنية بالمغذيات

اختر الأطعمة الكاملة الغنية بالفيتامينات والمعادن، يمكن للفواكه الطازجة والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون أن تمنح جهازك المناعي الدعم الذي يحتاجه.

4: تناول الأطعمة والمشروبات الحمضيةفي حين أن فيتامين C يوصف لخصائصه المعززة للمناعة، إلا أن الحمضيات يمكن أن تكون قاسية بعض الشيء على التهاب الحلق، يمكن للبرتقال والجريب فروت والليمون أن يهيج بطانة الحلق الحساسة بالفعل.

الحل: تناول الحمضيات بسهولة

والاعتدال هو المفتاح، بدلًا من تناول ثمرة حمضيات كاملة، اختر أجزاء أصغر أو اختر بدائل أكثر اعتدالًا مثل الموز، لا يزال بإمكانك الحصول على فيتامين C دون أي تهيج إضافي.

5: تناول الشاي والقهوة يجب أن تعلم أن الإفراط في الكافيين يمكن أن يسبب الجفاف ويتداخل مع نومك، مما يعيق عملية التعافي.

الحل: الحد من تناول الكافيين

تناول الشاي أو القهوة باعتدال، فكر في التحول إلى الخيارات الخالية من الكافيين أو شاي الأعشاب، أثناء السعال المستمر، يمكن أن تكون عاداتنا الغذائية مصدرًا للراحة أو عائقًا أمام التعافي، من خلال تجنب هذه الأخطاء الشائعة، فإنك تمهد الطريق لرحلة شفاء أكثر سلاسة.