القهوة مع هذه المكونات لحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - للقهوة فوائد كثيرة، فإضافة الى أنها تساعدك على الاستيقاظ تساعدك أيضاً على حرق دهون جسمك بسهولة وخلال قت قصير جداً. لكن، لتحققي هذا الهدف، يتعيّن عليك أن تضيفي إليها 3 مكونات ذات مفعول سحري: زيت جوز الهند والعسل والقرفة. فإذا كنت مستعدة للتجربة، إليك المزيد.

القهوة والقرفة لحرق الدهون

لتحولي قهوتك الصباحية اللذيذة إلى دواء حقيقي يساعدك على التخلص من الدهون الزائدة لديك وعلى خسارة كيلوغراماتك المزعجة، لا بدّ لك من أن تضيفي إليها هذه المكونات الثلاثة الحارقة للدهون: زيت جوز الهند وزالقرفة والعسل.

فزيت جوز الهند يحتوي على أحماض دهنية تتحوّل، حين تصل إلى كبدك، إلى طاقة وليس إلى دهون. كما أنه يحفّز عملية الأيض لديك، ما يعني خسارتك للوزن الزائد بسرعة.

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أما العسل فهو غني بالفيتامينات والمعادن وخصوصاً الفيتامين B6 والفولايت والفيتامين C والنياسين والريبوفلافين والحديد والكالسيوم والصوديوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور.

وتعتبر القرفة مفيدة جداً لأنها تحتوي على كل المكونات المذكورة سابقاً. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وبالعناصر المكافحة للالتهابات التي تحفز عملية أيض السكّر وتساعد على خفض مستواه في دمك. إذاً، إبدئي بتطبيق هذه الوصفة السحرية منذ صباح الغد ولا شكّ في أنك ستحصلين على النتيجة التي لطالما حلمت بها، أي على جسم رشيق وصحي من دون أن تبذلي الجهود المضنية.

3 مكونات سحرية

إذا قررت أن تضيفي تلك المكونات السحرية إلى كوب قهوتك، إفعلي ذلك على الطريقة التالية:

-حضري ثلاثة أرباع الكوب من زيت جوز الهند، نصف ملعقة طعام من العسل، ملعقة وسط من القرفة وملعقة وسط من الكاكاو (اختياري).

-إمزجي كل هذه المكونات في وعاء جيداً واحفظي المزيج في الثلاجة لتستخدميه كلّ صباح.

-أضيفي ملعقة إلى ملعقتين وسط من هذا المزيج إلى قهوتك وحركيها جيداً واستمتعي بمذاقها الفريد وبفوائدها غير المسبوقة. وستلاحظين أنك بدأت تحصلين على النتيجة التي تريدين خلال 3 أيام فقط.

وتذكري أنّ هذا المزيج يحتوي على مكونات طبيعية لا تعود بالضرر على صحتك.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات