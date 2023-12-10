شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لصحة كبار السن أثناء المشاركة فى الانتخابات بسبب زحام التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك كبار السن بقوة فى الانتخابات الرئاسية، حيث يضربون مثالاً يحتذى به في المشاركة الوطنية، وقالت الدكتورة ولاء وسام، مدير مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس، إن كبار السن يجب أن يحرصوا على اتباع النصائح للحفاظ على صحتهم خلال عملية الإدلاء بصوتهم.

وأكدت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يجب عليهم تناول أدويتهم قبل الخروج من المنزل للذهاب للانتخابات وفى مواعيدها التي يقرها الطبيب.

وشددت على ضرورة أخذ زجاجة مياه لترطيب جسمهم عند المشاركة، مع ارتداء ملابس ثقيلة إذا خرجوا في الصباح الباكر أو المساء.

وأضافت أنه يجب إحضار كرسي مريح مع كبار السن في حالة تواجد أي زحام، يكون مع الشخص المرافق للمسن.

وقد أعدت وزارة الصحة والسكان خطة للتأمين الطبى فى الانتخابات الرئاسية تتضمن الدفع بـ 3000 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والأماكن التي تشهد تجمعات للناخبين بكافة المحافظات.

وقد حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على اختيار مقار لجان تراعى متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.