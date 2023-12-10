شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت.. أخطاء لا تفعلها عند تناول طبق السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول السلطة لا يعنى بالضرورة أنك تتناول وجبة صحية، فهناك بعض الأشياء التى قد تضيفها لطبق السلطة تجعلها غير صحية وتؤثر على جهود إنقاص الوزن، وفى هذا التقرير نتعرف على أخطاء يجب تجنبها عند تناول طبق السلطة، بحسب موقع live strong.

أخطاء لا تفعلها عند تناول طبق السلطةالخطأ الأول.. عدم إضافة البروتين لطبق السلطة

عندما يكون هدفك هو التخلص من الوزن الزائد، قد تعتقد أنك بحاجة إلى التقليل من مكونات السلطة الخاصة بك لتقليل السعرات الحرارية، لكن حذف المغذيات الكبيرة مثل البروتين يعد خطئاً كبيرًا وذلك لأنه إذا تخطيت البروتين المشبع فى سلطتك، فلن تعتبر الخضراوات وجبة كاملة، حيث يبطئ البروتين عملية الهضم، ويثبت نسبة السكر فى الدم، لذلك عندما ينقصه فى سلطتك، ستشعر على الأرجح بعدم الشبع وستبحث عن المزيد من الطعام بعد ذلك أو في وقت لاحق من اليوم.

النظام الغذائي عالي البروتين لا يزيد من الشبع فحسب، بل قد يقلل أيضًا من كتلة الدهون ويساعد في بناء العضلات.

يمكن إضافة البيض وصدر الدجاج والأسماك والمكسرات والبذورلطبق السلطة.

الخطأ الثانى.. نسيان الدهون الصحية

من الأخطاء الشائعة في تناول السلطة عدم إضافة الدهون الصحية، رغم أن الدهون الصحية تعمل على إبطاء عملية الهضم، وتشعرك بالشبع، وهي أساسية لتناول وجبة متوازنة.

ومن الدهون الصحية التي يمكن إضافتها الأفوكادو زيت الزيتون والمكسرات والبذور.

الخطأ الثالث.. إضافة أنواع من الصلصة والكريمات غير الصحية للسلطة

من الخطأ إغراق الخضراوات والسلطة في صلصة كريمية غنية بالدهون وغنية بالسعرات الحرارية بدلاً من ذلك، يجب إضافة زيت الزيتون مع الخل والصلصات المبنية على الأفوكادو مع الدهون الصحية للقلب.

الخطأ الرابع.. لا تضيف ما يكفي من الخضراوات

لا ينبغي أن تكون أوراق الخس هى نوع الخضار الوحيد في وعاء السلطة الخاص بك.

الفائدة الأساسية في تناول السلطة هى زيادة تناول الخضار والحصول على المزيد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف.

مع أخذ ذلك فى الاعتبار، يجب أن تتكون معظم سلطتك من الخضراوات النيئة أو المطبوخة كلما أضفت المزيد من الخضار الغنية بالألياف، كلما شعرت بالشبع.