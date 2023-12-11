“اختبار دم” يكشف الشيخوخة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ابتكر علماء بجامعة ستانفورد الأمريكية، اختبار دم جديداً يمكنه التنبؤ بمدى سرعة شيخوخة أعضاء الجسم الداخلية، وتحديد العضو الذي قد يفشل قريباً.

ويبحث الاختبار عن مستويات آلاف البروتينات بالجسم، فضلاً عن أنه قادر على مراقبة 11 عضواً رئيسياً منها القلب والدماغ والرئتين، حيث قام العلماء بتجربته على آلاف البالغين.

وأشارت نتائج الدراسة التي أجراها العلماء إلى أن واحداً من كل خمسة بالغين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ويتمتعون بصحة جيدة، قد يكون لديهم على الأقل عضو واحد سريع الشيخوخة.

ومن المتوقع أن يُساعد الاختبار في الكشف عن المشكلات الصحية مبكراً مثل الخرف وقصور القلب وغيرها؛ وذلك من خلال رصد الأعضاء التي قد تشهد تدهوراً سريعاً.