بيروت - نادين محمد - أصبحت حمامات الثلج من أبرز الممارسات التي يقوم بها الكثير من الأشخاص، حيث أثبتت العديد من فوائدها الصحية للصحة والجسم، وبشكل خاص للأشخاص الرياضين، مثل تقليل الألم والالتهابات، ومكافحة إرهاق العضلات، وتحسين المزاج.

وإليكِ أبرز تأثيرات حمامات الثلج على الصحة نستعرضها لكِ في "الجميلة" بالسطور التالية.



تخفيف آلام العضلات ووجعها بعد التمرين

(مصدر الصورة freepik)

تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تضييق الأوعية الدموية (تضيق الأوعية)، مما قد يساعد في تخفيف الألم، وبمجرد الخروج من حمام جليدي، تزداد الدورة الدموية، وتسترخي عضلاتك أثناء الإحماء.

كما أن هناك بعض الأدلة على أن الغمر في الماء البارد خلال ساعة بعد التمرين قد يقلل الألم ويعزز التعافي لمدة تصل إلى 24 ساعة.

ووجدت مراجعة للعديد من الدراسات أن العلاج البارد قد يساعد في تقليل آلام العضلات بعد التمرين، ومع ذلك، جمعت العديد من الدراسات طرق تبريد ودرجات حرارة وتوقيت مختلفة بعد التمرين، مما يجعل من الصعب تقييم فوائد حمامات الثلج.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن الغمر في الماء البارد بعد التمرين قد يقلل من كتلة العضلات ومكاسب القوة على المدى الطويل.

سهولة التورم والالتهاب

هناك سبب وجيه لاستخدام كيس من الثلج بعد الإصابة، ونفس السبب قد يساعدكِ حمام الثلج على تضييق الأوعية الدموية الذي يخفف الألم ويساعدكِ أيضًا في تقليل التورم والالتهاب.

تهدئة الجسم عندما تكوني محموما

يعد ارتفاع الحرارة، وهو حالة تكون فيها درجة حرارة الجسم أعلى بكثير من المعدل الطبيعي، أمرًا شائعًا بين الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، وعندما يحدث لكِ ذلك، قد يساعدكِ الغمر في الماء البارد على خفض درجة حرارتك وخطر الإصابة بضربة الشمس.

كما وجدت مراجعة للدراسات أن الغمر في الماء البارد (حوالي 50 درجة فهرنهايت أو 10 درجات مئوية) يمكن أن يبردكِ بسرعة مضاعفة مثل التعافي السلبي.

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إدارة الوزن

تؤدي درجات الحرارة الباردة في البداية إلى انخفاض عملية التمثيل الغذائي، ولكن بعد ذلك يتطلب الأمر سعرات حرارية إضافية للتدفئة مرة أخرى، وقد يساعدكِ البرد أيضًا في تحويل الخلايا الدهنية البيضاء إلى خلايا دهنية بنية، والتي تنتج الحرارة وتساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم والأنسولين، مما قد يساعدكِ في إدارة الوزن.

تحسين المزاج

(مصدر الصورة freepik)

تشير بعض الأبحاث إلى أن الغمر في الماء البارد يمكن أن يحسن الحالة المزاجية، ووجدت إحدى الدراسات أن 20 دقيقة في مياه البحر الباردة (55 درجة فهرنهايت أو 13 درجة مئوية) أدت إلى تغير حاد في المزاج، حتى أن جلسة واحدة مدتها 18 دقيقة جلبت تحسنًا كبيرًا.

وتظهر دراسات أخرى تغييرا في الإيجابية يرتبط بزيادة اليقظة وقلة العصبية والضيق.

تهدئة الجلد

يتسبب البرد في انقباض الشرايين والأوردة الصغيرة في الجلد، وكذلك على الوجه، وقد يساعد ذلك في تضييق وتقليل ظهور المسام والانتفاخ، لكن وجهك لا يكون عادة في الماء أثناء حمام جليدي.

ومع ذلك، قد يساعد في تخفيف التهاب الجلد أو الحكة، ولكن تجنبي أخذ حمام جليدي إذا كان لديك جروح مفتوحة.

تعزيز صحة المناعة

تشير الأدلة المتناقلة إلى أن الغمر في الماء البارد قد يساعد في تحسين الاستجابة للتوتر وتقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي وتقوية المناعة، ووجدت إحدى الدراسات أنه عندما انتقل الأشخاص من الاستحمام بالماء الساخن إلى الاستحمام البارد لمدة 30 يومًا على الأقل، فإنهم أخذوا عددًا أقل من الإجازات المرضية من العمل، لكنها لم تقلل من عدد أيام المرض لدى البالغين الذين لا يعانون من ظروف صحية خطيرة.

المصدر: verywellhealth

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