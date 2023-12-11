بيروت - نادين محمد -

ليس من الصعب ايجاد طريقة تخسيس سريعة في الشتاء رغم ان هذا الفصل يؤدي الى زيادة الوزن لدى الكثيرين. فمن الممكن في هذه الحالة تطبيق برنامج حمية تعتمد على تناول احد الاصناف الخاصة بهذه الفترة من السنة اي الكستناء. وهكذا يمكن منع اكتساب الكيلوغرامات التي تنتج عن الجلوس لفترات طويلة وعن عدم ممارسة التمارين الرياضية. اذاً من الآن وصاعداً حان الوقت لاتباع طريقة تخسيس سريعة للشتاء برجيم الكستناء.

تخسيس سريع برجيم الكستناء



اذاً من الممكن في فصل الشتاء اتباع طريقة تخسيس سريعة من خلال تطبيق برنامج يقوم بشكل اساسي على تناول الكستناء المشوية تحديداً. ويمكن تطبيق هذا البرنامج لمدة اسبوع الى 10 ايام وهو يساعد على فقدان ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات.

الفطور. 200 الى 300 غ من حبات الكستناء المشوية، قطعة صغيرة من الخبز الاسمر المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من خلاصة نباتية مثل شاي الزنجبيل من دون سكر.

الغداء. 250 غ او قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي او المسلوق شرط ان يكون خالياً من الدهون، طبق من سلطة الخضار المشكلة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون. ومن الممكن ايضاً في بعض الايام تناول شوربة خضار محضرة بطريقة صحية.



العشاء. 200 الى 300 غ من حبات الكستناء المشوية في الفرن، قبضة من حبات العنب الاحمر او من التوت، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي قليل الدسم والخالي من السكر. ومن الافضل في هذه الحالة تجنب تناول المأكولات التي تحتوي على الملح والبهارات ويجب شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً. كذلك من المهم ممارسة تمرين المشي لمدة 30 دقيقة اسبوعياً.

فوائد رجيم الكستناء الشتوي



يعتبر هذا الرجيم طريقة تخسيس سريعة تساعد على خسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في مدة اسبوع الى 10 ايام. ومن الممكن تطبيقه لخمسة ايام اضافية. وبعد هذا يجب اعتماد نظام حياتي وغذائي متوازن. وتقدم هذه الحمية لمن تتبعها العديد من الفوائد الصحية.

- يحتوي برنامج الرجيم على نسبة مهمة جداً من البروتينات. وهذا ما يمنح الجسم الحيوية والقدرة على الحركة الطبيعية خلال النهار.

- يمكن من خلال تطبيق هذه الحمية التخلص من السيلوليت.

- يساعد هذا الرجيم على تخليص الجسم من الاملاح الزائدة والسموم الضارة.

- يعيد الى عملية الهضم وضعها الصحي الطبيعي.

- يعمل هذا الرجيم على تنظيف الاوعية الدموية وعلى تدعيمها وتقويتها.

لكن ينصح بعدم تطبيق طريقة تخسيس سريعة للشتاء باتباع رجيم الكستناء الاشخاص الذين يعانون من عدم استقرار ضغط الدم او من مشاكل في القلب والاوعية الدموية. كما يمنع من ذلك اولئك الذين يعانون من ارتداد حمض المعدة الى المريء ومن قرحة المعدة ومن السكري. كذلك من الافضل الا يفعل هذا من يواجهون مشكلة الحساسية التي يمكن ان يسببها اكل الكستناء. ومن اجل الاستفادة من طريقة تخسيس سريعة للشتاء باتباع رجيم الكستناء من الممكن ايضاً تناول خلاصة قشر هذه الثمار. وفي هذه الحالة تنقع القشور المطحونة في الماء المغلي لمدة 12 ساعة ويتم تناول ملعقة وسط من الخليط مع كوب من الماء النقي من 3 الى 4 مرات يومياً.

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