شكرا لقرائتكم خبر عن من مشاكل المعدة إلى زيادة الوزن.. الآثار الجانبية لتناول الكثير من اللوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللوز أحد أنواع المكسرات التي تحتوى على دهون غير مشبعة ومضادات أكسدة وفيتامينات أساسية تفيد صحتك بشكل عام، لكن على الرغم من أن اللوز له قيمة غذائية عالية إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن تكون له آثار جانبية على صحتك، وفقا لتقرير "OnlyMyHealth".

الآثار الجانبية لتناول الكثير من اللوز مشاكل الجهاز الهضمي

يعد اللوز مصدرًا رائعًا للبروتين وفيتامين E والألياف والدهون الصحية، وهي مفيدة للصحة العامة، ومع ذلك، بسبب المستويات المرتفعة من الألياف والدهون، فإن تناول كمية زائدة من اللوز قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وعسر الهضم.

زيادة خطر فرط بوتاسيوم الدم

يشير فرط بوتاسيوم الدم إلى حالة تحدث عندما ترتفع مستويات البوتاسيوم في مجرى الدم بشكل ملحوظ، في حين أن البوتاسيوم يحسن وظائف القلب والعضلات، فإن المستويات المرتفعة بشكل مفرط يمكن أن تعطل إيقاع القلب الطبيعي وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ويحتوي اللوز على مستويات عالية من البوتاسيوم.

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية

الإفراط في تناول اللوز يمكن أن يأتي بنتائج عكسية ويسبب زيادة في مستويات الدهون الثلاثية، وذلك لأن الاستهلاك المفرط للوز يمكن أن يساهم في تناول سعرات حرارية عالية بشكل عام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الدهون الثلاثية.

زيادة الوزن

الإفراط في تناول اللوز المستمر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، حيث يحتوي 100 جرام من اللوز على ما يقرب من 580 سعرة حرارية".