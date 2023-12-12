شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة عيون يوضح أنواع المياه الزرقاء.. ويؤكد: المسنون أكثر عرضة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المياه الزرقاء، التى تصيب الكبار، لها نوعان مهمان ومختلفان فى الأعراض والعلامات، وكذا فى التأثير على عينى المريض، وعنها قال الدكتور محمد كريم صدقى أستاذ جراحة العيون بقصر العينى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المسنين أو كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالمياه الزرقاء، كما تكثر فرص الإصابة بها أيضا فى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلى مرضى بالمشكلة.

وتابع الدكتور كريم موضحا أن هناك نوعا من المياه الزرقاء يسمى "مقفل الزاوية"، وهو يصيب على الأغلب من يعانى من ضغط عال بالعينين، ويظهر بشكل مفاجئ على المريض، يعانى خلاله من آلام حادة مبرحة تتطلب كشفه العاجل عنها للتخلص منها وعلاجها، كما تزيد فرص الإصابة به في من يعانى من طول بالنظر.

وذكر "صدقى" أن النوع الآخر للمياه الزرقاء يسمى مفتوح الزاوية، تعانى خلاله العين من مشكلة بتصريف السوائل بها، وتزيد فرص الإصابة به فيمن يعانى من مشكلة قصر النظر، كما أن التاريخ العائلى للمريض، قد يرفع فرص الإصابة بهذا النوع من المياه الزرقاء بشكل خاص.

وهنا نصح الدكتور محمد بضرورة الاهتمام بعلاج مشكلة المياه الزرقاء، وعدم إهمال العلاج أو التهاون به، كى لا تتأثر العيون وتتضاعف المشكلة ويصبح التعامل معها أصعب.