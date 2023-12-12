شكرا لقرائتكم خبر عن الشوفان والحمص والشعير.. أهم 3 كربوهيدرات معقدة يجب إضافتها لوجباتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد البعض خطئا أن أي نظام غذائى صحى، سواء للاعتياد على نمط الحياة الصحية، أو لإنقاص الوزن، يجب أن يتخلى فيه الشخص عن الكربوهيدرات والدهون والنشويات، وهذا الفكر خاطئ، فهذه العناصر والمغذيات لا يجب أن يخلوا منها أي نظام غذائى، لأنه يتحول إلى نظام قاس غير صحى يضر صحة صاحبه.

وفقا لتقرير نشر في موقع womenshealthmag فإن الكربوهيدرات المعقدة أحد أهم المكونات الأساسية لحصة اليوم الغذائية، لا يجب أن يخلوا يوما دونها، لأن هذه النوعيات من الكربوهيدرات تساعد على الهضم الجيد، كما أنها تعزز من نجاح أي نظام غذائى لأنها تحد من ارتفاعات سكر الدم المتوقعة بعد تناول الطعام، كما أن هضمها يتطلب الكثير من الوقت والعمليات والتعقيدات، مما يجعلها خيار جيد يشعر الشخص بالشبع لمدة أطول ولا يحتاج لتناول المزيد من الطعام.

وتابع التقرير موضحا أن الحمص أحد أهم هذه الخيارات الصحية، التي يجب إضافتها للطعام والوجبات، كربوهيدراتها معقدة وجيدة للغاية، كما أنها إضافة جيدة للسلطات أو كطعام منفصل دون اسراف، كما أن الشوفان من الخيارات الجيدة أيضا، لأنه غنى بالحديد، ويساعد على الشعور بالشبع ويعزز طاقة الجسم، وأيضا الضلع الأخير في مثلث الكربوهيدرات المعقدة تلك التي تعتمد على تناول الشعير الصحى لصحة القلب والكروليسترول الجيد، وتعزيز وظائف الجسم والهضم، وكلها يجب أن تدخل في النظام الغذائي.